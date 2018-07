Ein Spanner – zwei Werkstücke

Anzeige

Die Hoffmann Group bietet ein neues Modul für ihren 5-Achs-Spanner Garant Xpent. Die Mittelbacke wird optional auf die Basisschiene gesetzt. So ist es möglich, mit nur einem Spanner zwei Werkstücke zu spannen und in einem Arbeitsgang zu bearbeiten. Dadurch lassen sich effizientere Spannstrategien umsetzen und messbare Produktivitätsgewinne erzielen. Der Spanner ist nach dem Baukastensystem konzipiert: Spannmodule, Basisschiene und Spindel können individuell zusammengestellt, die konvexen Spannmodule um 180° gedreht werden. Die Mittelbacke ist als Zubehör für die Baugrößen 0 und 1S und in Kürze für die Baugrößen 1 und 2 erhältlich.

10. Juli 2018

