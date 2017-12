Individuelle 2D-Formteile nach CAD-Zeichnungen

Anzeige

Kager hat das Portfolio rund um seine Rutschstopp-Matte erweitert und kundenspezifische 2D-Formteile ins Programm aufgenommen. Auf Basis von CAD-Zeichnungen liefert das Unternehmen maßgenaue und einsatzfertige Zuschnitte aus Polyvinylchlorid-P. Die bis zu 1 mm dicken Formteile entstehen unter Einsatz moderner CNC-Technik und können ab Losgröße 1 bereitgestellt werden. Wie die Rutschstopp-Matte bietet der Hersteller auch die Formteile in den Farben Blau, Grün und Rot an. Neben dem durch den hohen Reibungskoeffizienten erreichte Hafteffekt punktet das Material durch hohe Elastizität und Reißfestigkeit bis 400 %. Ausgelegt auf den Arbeitsflächen in Montage, Werkstatt oder im Labor sichert ihr spezielles Weich-PVC den festen Stand von Bauteilen, Werkzeugen und Geräten.

6. Dezember 2017