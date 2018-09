Saubere Luft strömt in die Halle zurück

Anzeige

Der Hydronplus von Keller Lufttechnik (Halle 8, Stand C72) ist ein Nassabscheider für Fertigungsprozesse in der Metallverarbeitung, bei denen brennbare, explosionsfähige oder besonders klebrige Stäube entstehen. Er kombiniert die Ex-Schutz-Vorteile eines herkömmlichen Nassabscheiders mit den hervorragenden Abscheidewerten eines trockenen Verfahrens. So unterschreitet die gereinigte Luft die vorgeschriebenen Partikel-Grenzwerte deutlich und lässt sich in die Halle zurückführen. Damit sinken der Ressourceneinsatz und die Kosten. Ein weiterer Vorteil: Der Ventilator mit Frequenzumrichter passt sich automatisch dem aktuellen Filter-Widerstand an. So arbeitet er immer exakt mit der Leistung, die gerade benötigt wird. Das trägt ebenfalls zur Energieeffizienz der Anlage bei.

