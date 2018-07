Schneidet Stahl wie Butter

Anzeige

Trumpf hat die neue Schlitzschere Trutool C 200 mit 18-V-Li-Ion-Akku-Technologie für den Einsatz an Spiralrohren entwickelt. Darüber hinaus eignet sich das Elektrowerkzeug zum Trennen von bis zu 2 mm dicken Blechen. Sie schneidet Falzdicken bis 3,6 mm in Baustahl (400 N/mm2). Das sind Werte, die bisher nur das größere 18-V-Akku-TruTool C 250 mit Spanabtrenner schaffte. Entscheidend dafür ist zum einen der aus Stahl gefertigte Schneidkopf, welcher für Robustheit und Kraft sorgt. Zum anderen werden selbst in der Basisausführung verzahnte Schneidleisten eingesetzt, die im Zusammenspiel mit dem widerstandsfähigen Messer auch gedoppelte Bleche durchtrennen. Die Schneidleistengeometrie sorgt für einen Eigenvorschub, der Arbeitsgeschwindigkeiten zu 10 m/min ermöglicht.

