Schnelllauftore von Efaflex gehen nur auf, wenn sie aufgehen sollen

Für den australischen Metallverarbeiter Abcor ist nur das Beste gut genug. Entsprechend hoch waren die Anforderungen an die zwanzig neuen Schnelllauftore, die ein Partner des Torspezialisten Efaflex installierte.

Das Unternehmen Abcor gehört zu den saubersten Metallverarbeitern in Australien. Das Management legt nicht nur großen Wert auf Umweltstandards, sondern achtet zudem auf optimale Arbeitsbedingungen für die Werker und eine gute Betriebsausrüstung. Hierzu zählen auch die schnell laufenden Industrietore des deutschen Herstellers Efaflex, die bei Abcor von Premier Door Systems mit Sitz im australischen Campbellfield installiert wurden, einem langjährigen Partner von Efaflex.

Bisher wurden 20 moderne Schnelllauftore auf dem Werksgelände montiert. Dazu gehören auch sechs Modelle des Typs EFA-STT-L, die im Bereich der Arbeitsplätze für Polierarbeiten eingebaut wurden. Hier sind nach eigenen Angaben die Anforderungen an Qualität und Technik besonders hoch. „Die Investition in eine technisch anspruchsvolle und moderne Ausrüstung trägt zu unserem Erfolg bei“, versichert John Kaias, Direktor bei Abcor. „Die Tore bieten ein spezifisches Design, das auf uns zugeschnitten ist und erfüllen alle Produktionsanforderungen, die bei uns eine Rolle spielen.“ Und für Andrew Bykersma, General Manager bei Premier Door Systems, sind die Tore eine wichtige Komponente und tragen mit ihrem hochwertigen Erscheinungsbild positiv zum Image des Metallverbeiters bei. „Die robusten, langlebigen und schnellen Toranlagen erfüllen ihre Aufgabe gut“, ist sich Bykersma sicher.

Im Vergleich zum Wettbewerb ist Efaflex laut Bykersma technisch flexibel und hat Tore und Steuerungen mit individuellem Zuschnitt für jedes Anforderungsprofil im Programm. So werden bei Abcor in der innerbetrieblichen Logistik zum Beispiel spezielle Steuerungen für automatisch getaktete Rollenbahnsysteme benötigt. Bei der Gebäudehülle hingegen sind Einbruchschutz, Beständigkeit gegen Wind und Wetter, hohe Wärmedämmung und funktionale Sicherheit wichtig. Die Lösung von Efaflex erfüllt diese Anforderungen und das gilt auch bei Toren mit großen Abmessungen. Das wind- und wetterfeste Torblatt beim Modell EFA-STT besteht aus kristallklaren und PVC-freien Lamellen aus Acrylglas.

Die Teilung erfolgt im Rastermaß von 225 mm. Dadurch wird mehr als 70 % der Torfläche durchsichtig. Das bringt zum einen viel Tageslicht in die Halle und die freie Sicht durch das Tor trägt entscheidend dazu bei, dass Unfälle vermieden werden und eine reibungslose Logistik gewährleistet ist.

Laserscanner sorgen für die komplette

Verkehrsregelung

Das geöffnete Torblatt wird in der Original-Spirale des Herstellers platzsparend, berührungslos und damit verschleißfrei aufgenommen, weil die einzelnen Lagen bei den hohen Geschwindigkeiten von maximal 2,5 m/s kontinuierlich auf Abstand gehalten werden. Dieses Funktionsprinzip verbindet leisen einen Torlauf mit Langlebigkeit und hoher Verfügbarkeit. Auch nach vielen Jahren im harten Einsatz arbeiten die Modelle nach Angaben des Herstellers noch immer wirtschaftlich und bieten nach wie vor eine makellose Optik. Dank neuer Produkteigenschaften sind architektonisch universell einsetzbar Modelle verfügbar bis zu einer Baugröße von 8000 mm x 7800 mm. Für die unterschiedlichen Anwendungsbereiche gibt es beliebige Kombinationen mit eingefärbten und lichtdurchlässigen Lamellen.

An den Ein- und Ausfahrtstoren sorgen Laserscanner für die komplette Verkehrsregelung. Die Tore öffnen in Sekundenschnelle, aber erst, wenn Fahrzeuge sich direkt darauf zu bewegen. Gleichzeitig überwacht die Technik alle sicherheitsrelevanten Bereiche. Innerhalb der dynamischen Erfassungszone reagiert ein Laserscanner wie ein schneller Impulsgeber. Wird ein bewegtes Objekt oder eine Person erfasst, löst das Gerät im Bruchteil einer Sekunde aus und das Tor öffnet sich. Die Geometrie und Logik dieser Erfassungszone kann der Anwender frei wählen. Die Geometrie und Logik dieser Erfassungszone von maximal 10 x 10 m ist frei wählbar. Auf diese Weise schützt der Scanner das Tor und verhindert Unfälle.

Komplexe Softwarelogarithmen sorgen dafür, dass der Scanner nicht durch Regen, Schnee oder Fremdlicht ausgelöst werden kann. Das klingt einfach, ist aber in der Umsetzung alles andere als trivial. Trotzdem erwartet der Anwender, dass dieses technische Feature zuverlässig und dauerhaft funktioniert. Zu Recht, denn es ist die zentrale Voraussetzung dafür, dass der Laserscanner für die Außenmontage geeignet ist und dafür sorgt, dass das Tor sicher und blitzschnell geöffnet wird. Und zwar nur dann, wenn es soll. Zu dem Zweck tastet der Scanner die Horizontale mit einem Erfassungswinkel von 95 Grad ab und scannt diesen Bereich zusätzlich mit 6 Grad in der Vertikalen. Und mit 16 000 Messungen in der Sekunde entgeht dem Laserstrahl nichts. „Wir haben mehrere dieser Sicherheitseinrichtungen im Werk installiert und sie funktionieren einwandfrei“, sagt Abcor-Chef Kaias. „Auch an unserer Haupteinfahrt sorgt der Scanner dafür, dass das Tor geschlossen bleibt, wenn Radfahrer oder Fußgänger auf dem angrenzenden Gehweg quer zum Tor passieren.“ So ist sichergestellt, dass niemand unkontrolliert Zutritt zum Werksgelände bekommt.

Unterm Strich sollen die Tore für die Werker ein komfortables und sicheres Arbeitsumfeld schaffen. Das ist die Zielvorstellung von Abcor. Und dabei haben die Lösungen aus Deutschland die Australier in mehrfacher Hinsicht überzeugt. Die neuen Tore reduzieren den Lärm, sorgen für mehr Tageslicht in den Hallen und bieten die geforderte Sicherheit. (ub)

Nur vom Feinsten Der Metallverarbeiter Abcor Pty Ltd. wurde 1971 gegründet und ist als Preston General Engineering (PGE) eingetragen. Das Unternehmen hat sich schnell einen guten Ruf als Lieferant für qualitativ hochwertige Produkte erarbeitet. Bereits in den Anfangsjahren wurde Abcor ein Zulieferer für Kenworth Trucks und produziert im Auftrag des Nutzfahrzeugherstellers Halteklammern für Luftbehälter und stählerne Frontschutzbügel. Zudem liefert Abcor im Jahr 12 000 Frontschutzbügel für die neue Generation des Modells Toyota Hilux, einem Pick-up des japanischen Autobauers Toyota. Der Name Hilux steht für High Luxury und soll als Kunstwort an den Komfort des Fahrzeugs erinnern. Kein Wunder also, dass Abcor als Zulieferer ausgesucht wurde. (ub)

29. März 2018