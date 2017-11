Spezialpolyester trägt bis zu 100 Tonnen

Anzeige

Die neue textile Schwerlastrundschlinge von Seilflechter Tauwerk trägt 20 bis 100 t und wurde in Anlehnung an die DIN EN 1492-2 „Textile Anschlagmittel“ produziert. Das Kraftpaket erfüllt höchste Ansprüche in der Industrie wie etwa beim sicheren Heben von Werkzeugen, Blechen oder Coils und ist trotzdem rund 60 % leichter als herkömmliche Polyester-Rundschlingen. Gefertigt aus der Hightech-Premium-Faser Novoleen steht das Leichtgewicht für höchste Sicherheit, optimales Handling und Verschleißfestigkeit. Der Schlauch aus Birolen-Spezialpolyester in der Signalfarbe Orange schützt die Rundschlinge und minimiert die Faltenbildung auch bei hohen Traglasten. Sie ist serienmäßig mit einem RFID-Chip ausgestattet. Das erleichtert die Zuordnung der Schlingen in Verbindung mit dem Prüfsystem.

