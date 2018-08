Wenig Lampe – viel Licht

Anzeige

Seifert System bietet seine LED-Leuchten Striplite SL4000 in zwei Ausführungen mit 700 lm und einer Nennleistung von 7,5 W mit einem Weitspannungsbereich von 120 bis 230 V an. Die sehr lichtstarken Modelle mit 120° Abstrahlwinkel und einer Farbtemperatur von 6500 K sind sowohl mit Ein-/Aus-Schalter als auch mit integriertem Bewegungssensor erhältlich, der beim Öffnen der Gehäusetür automatisch die Beleuchtung mit einer Abschaltzeit von 5 min aktiviert. Aufgrund ihrer geringen Abmessungen von 32 mm Breite und 35,5 mm Höhe finden die 140 g leichten Leuchten in beliebigen Einbaulagen im Schaltschrank Platz. Neben Montageclips sorgen zwei rückseitig integrierte Magnete für stabile und variable Befestigungsoptionen. Die wartungsfreien Leuchten erreichen Betriebsdauern bis 60.000 Stunden.

10. August 2018

