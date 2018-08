Zusatzschicht verhindert Spananhaftungen

Anzeige

Die Stearat Plus Fiberscheibe XF733 von VSM optimiert das Schleifen von anspruchsvollen Nichteisen-Metallen (NE-Metallen) und Aluminium. Dort trifft die Ceramics-Technologie auf die antiadhäsive Zusatzschicht Stearat Plus. Diese verringert die Spananhaftung und somit das Zusetzen des Schleifmittels. Damit verdoppeln sich der Abtrag und die Standzeit. Ein weiterer Pluspunkt: Beim Schleifen kommt es zu hohen Temperaturen in der Schleifzone. Trägermaterialien anderer Produkte neigen dazu, sich zu verformen oder Blasen zu bilden. Der Vulkanfiberträger der Stearat-Plus-Scheibe dagegen ist extrem hitzebeständig und bringt bis zum Ende der Standzeit seine volle Leistungsfähigkeit.

16. August 2018

