Bonfiglioli-Antriebe mit höherer Effizienzklasse oder doppelter Leistung

Bei gleicher Statorlänge wie die 4-polige Standardmotorreihe der Effizienzklasse IE2, erreicht die neue Reihe der Synchron-Reluktanzmotoren BSR von Bonfiglioli die Effizienzklasse IE4 beziehungsweise die doppelte Leistung bei gleichem Motorvolumen (IE2). Der Hersteller bietet zwei Packages aus Motor und Umrichter an: ein High-Efficiency-Paket auf IE4-Standard und ein High-Power-Density-Paket mit voller Dynamik und hochpräziser Geschwindigkeit. Und das bei sensorlosem Einsatz. Die Kosten des Antriebssystems mit Motor, Getriebe und Umrichter sind kaum höher als vergleichbare Standard-Induktionslösungen. Der Motor ist in sechs Baugrößen von IEC71 bis IEC132 und in Leistungsgrößen von 0,37 bis 18,5 kW erhältlich.

18. März 2018