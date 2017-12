Dickies bietet reflektierende Kleidung mit Wind- und Wetterschutz

Anzeige

Mit dem Modell „Wakefield“ hat Dickies (Williamson-Dickie) eine neuartige Softshelljacke im Programm, die neben Schutz vor Wind und Wetter eine 360°-Rundum-Sichtbarkeit bei schwachen Lichtverhältnissen bietet. Bei Tageslicht erscheint die Jacke in Grau und Schwarz. Doch bei Dämmerung oder in der Nacht nimmt das graue Gewebe bereits geringste Lichtreize auf und reflektiert sie. So wird der Träger schon aus großer Entfernung gesehen. Zusätzliche, in Arm- und Hüftbereich eingearbeitete Reflexpaspeln verstärken diesen positiven Effekt. Das Gewebe besteht aus 94 % Polyester, 64 % Elasthan sowie einer weichen Microfleece-Innenseite. Es ist atmungsaktiv und hält Regen bis zu einer Wassersäule von 8000 mm stand.

6. Dezember 2017