Dünn, leicht und trotzdem robust

Anzeige

Die neue Jacke von Mascot besteht aus einem Vier-Wege-Stretchstoff, der leicht, dünn und dennoch extrem robust ist. Sie ist für ein ganzjährig hohes Aktivitätsniveau hergestellt. Sie bietet Atmungsaktivität sowie Belüftungskanäle unter den Armen und in der Mitte des Rückens, sodass überschüssige Wärme entweichen kann. Die Ärmel sind formgeschnitten, sodass sie den Bewegungen der Arme in alle Richtungen folgen. Die Jacke ist an den Handgelenken mit Klettverschluss individuell einstellbar. Auf der Brust ist eine Handytasche mit Magnetverschluss zusammen mit einem abnehmbaren ID-Kartenhalter platziert. Für Sichtbarkeit in dunklen Umgebungen wurden Reflexe in das Design integriert. Front-, Brust- und Innentaschen sind mit Reißverschluss ausgestattet.

7. Dezember 2017