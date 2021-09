Einfacher Retrofit mit nachhaltigem IoT-Sensor

Sensoren Maschinen mithilfe vondigital nachzurüsten und so Daten für das IoT zu generieren, ist zwar keine Neuheit. Das junge Unternehmen Enerthing hat jedoch eine Lösung entwickelt, die energieautark arbeitet: Der Sensor versorgt sich über die integrierte Photovoltaikfolie, die für Kunstlicht in Hallen optimiert ist, selbst mit Energie.

» Nora Nuissl, Redakteurin Industrieanzeiger

Entering uncharted IoT-Spaces. Also: In Anwendungen für das Internet der Dinge (IoT) hervorzudringen, für die es bisher keine Lösungen gibt. So formuliert Dr. Michael Niggemann die Mission seiner 2016 gegründeten Firma Enerthing, die sich auf batterie- und kabelfreie IoT-Anwendungen spezialisiert hat.

Das Leverkusener Unternehmen definiert IoT als „Generierung von Daten. Und aus diesen Daten wollen wir für unsere Kunden einen Mehrwert ziehen“, erklärt Geschäftsführer Niggemann. Um Daten aus Maschinen generieren zu können, bieten sich Sensoren an. Das Besondere bei den Sensoren von Enerthing ist, dass sie über eine integrierte Photovoltaikfolie mit elektrischer Energie versorgt werden, die das mittlerweile 12-köpfige Team für Kunstlicht in Innenräumen optimiert hat.

Ideal für Innenräume: Sensoren werden mittels Photovoltaik autark mit Energie versorgt

„Unsere eigenentwickelte robuste Photovoltaikfolie kann bereits ab einer Beleuchtungsstärke von 200 lux – was in etwa einem sehr schlecht beleuchteten Schreibtisch entspricht – Energie erzeugen. Aufgrund der hohen Effizienz der Photovoltaikfolie erreichen wir in Industrieumgebungen Leistungswerte, die die von batteriebetriebenen Sensoren überschreiten. Wir können also ohne einen Batteriewechsel über viele Jahre mehr und häufiger wertvolle Daten senden. Daher ist unser Sensor im Vergleich zu batteriebetriebenen Systemen wirtschaftlich kostengünstiger, leistungsfähiger und vor allem nachhaltiger“, beschreibt der promovierte Ingenieur.

Die Smartphone-große weiße Hardware ist mit ausgewählten MEMS-Sensoren bestückt, die Temperatur, Feuchte, Vibrationen, Magnetfelder oder etwa den CO2-Gehalt in der Luft messen. Außerdem befindet sich auf der Platine im Sensor das sogenannte Power Management: Ein integrierter Akku sorgt für eine stabile Energieversorgung, auch über Dunkelphasen hinweg. Via Bluetooth-Funkmodul kommuniziert das Gerät in einem Mesh-Netzwerk mit den anderen Sensoren. Die erfassten Daten stellt Enerthing dem Kunden in der jeweils gewünschten übersetzten Form zur Verfügung. Sprich: Rohdaten zu Vibrationswerten werden beispielsweise in Stillstandsdaten von Maschinen oder Produktionszyklen umgewandelt. Die Auswertung der Daten kann auf dem Sensor selbst oder in der Cloud erfolgen. Die Daten bilden die Grundlage für die digitale Erfassung der Gesamtanlageneffektivität (OEE) einer Produktion. Die Weiterverarbeitung erfolgt mittels Software zur Betriebs- und Maschinendatenerfassung von Partnerunternehmen.

„Der Kunde erhält jederzeit die optimale Leistung“

„Ein wichtiger Aspekt ist auch, dass wir den Sensor bezüglich des Energieverbrauchs steuern können“, so Niggemann. Wenn sich etwa Umgebungsbedingungen um eine Maschine ändern, passt Enerthing den Energieverbrauch des Sensors so an, dass der Kunde die optimale Leistung bekommt.

Jegliche Maschinen können zudem im laufenden Betrieb digital nachgerüstet werden. Die Sensoren können selbst an Maschinen, die wie die alte Stanzmaschine (re. Bild) ohne Vernetzung etwa via SPS arbeiten, einfach angeklebt oder verschraubt werden – und machen diese so ‚IoT-ready‘. „Wir haben bereits ein komplettes Werk mit mehr als 200 Maschinen in circa zwei Wochen im laufenden Betrieb ausgerüstet. Dafür müssen wir weder in eine SPS eingreifen noch Kabel verlegen, das spart Zeit“, betont Niggemann.

„Die Lösung von Enerthing war in wenigen Stunden installiert und hilft uns seitdem täglich, die Maschinenauslastung unserer Anlagen zu verstehen und zu optimieren.“

Quelle: Horst Gabriel, Geschäftsführer Ernst Ludwig Emde GmbH

Neben der Überwachung von Anlagen mit Fokus auf Maschinenstillstandsdetektion und Messung der Produktionsgeschwindigkeiten für die Erfassung der OEE, bietet sich die Lösung auch für Lager- und Intralogistikanwendungen an. So erfassen die Sensoren etwa bei Waren, die unter bestimmten Bedingungen gelagert werden müssen, Temperatur und Feuchtedaten. Beim Asset-Tracking ist es mithilfe der Bluetooth-Technologie auch möglich, Objekte zu lokalisieren.

Einfacher Anschluss an das industrielle IoT

„Basierend auf Triangulation und Signalstärken kann man mit der Auflösung von einigen Metern eine Art Zonendetektion machen, um festzustellen, welches Objekt sich wo in welcher Halle und in welcher Zone befindet. So ist es zum Beispiel möglich:

Produktionsprozesse beim Durchlauf durch die Fertigung besser nachzuvollziehen und zu optimieren,

Die Auslastung von Staplern zu optimieren oder

Suchzeiten der Mitarbeiter zu verringern.

Die Anwendungen aus Sensorik und Tracking lassen sich auch beliebig kombinieren“, sagt Niggemann.

Mehr zu Enerthing

Enerthing wurde 2016 von Dr. Michael Niggemann mit dem Ziel gegründet, das wachsende Problem der Energieversorgung der schnell wachsenden Zahl von IoT-Geräten zu lösen. Eine Zukunft von Milliarden von IoT Geräten, begrenzt in ihrer Leistung durch Einwegbatterien, die gewechselt werden müssen. Der Startpunkt des jungen Leverkusener Unternehmens war der identifizierte Bedarf nach einer skalierbaren, wirtschaftlichen und zugleich nachhaltigen Energieversorgung für die IoT-Welt in Kombination mit dem Wissen, dass mit den neuen Generationen der Dünnfilm-Photovoltaik eine ideale Technologie für die effiziente Nutzung von Kunstlicht und den Betrieb von IoT-Geräten vorliegt. Auf dem Weg zu batterie- und kabelfreien IoT-Anwendungen ermöglicht Enerthing laut eigenen Angaben skalierbare und kostengünstige Lösungen, die neue Services und Geschäftsmodelle auf nachhaltige Weise ermöglichen.

Kontakt:

Enerthing GmbH

An der Schusterinsel 3a

51379 Leverkusen

www.enerthing.com