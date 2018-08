Elektrisierende Lösungen

Anzeige

Antriebstechnik Durch den Umstieg von hydraulischer auf elektrischesind Offshore-Auslegerkräne jetzt flexibler und energieeffizienter. Sogar der Fernzugriff ist jetzt möglich.

Chris Liebermann

Fachjournalist in Ubstadt-Weiher

Aktuelle technische Entwicklungen halten auch im Offshore-Bereich Einzug. Die bislang übliche Antriebstechnik auf Schiffen und Offshore-Plattformen ist die Hydraulik. Vor allem vor dem Hintergrund steigender Sicherheitsanforderungen und auch strikteren Umweltauflagen wird der Einsatz elektrischer Antriebstechnik immer stärker diskutiert. Die im Vergleich höhere Präzision und der Gewinn an Dynamik sowie Effizienz überzeugen mehr und mehr auch auf hoher See. In Zusammenarbeit mit dem Getriebehersteller O&K Antriebstechnik, einer deutschen Bonfiglioli-Tochter, konnten vor kurzem Offshore-Gittermastkrane mit einem innovativen elektrischen Antriebskonzept in Betrieb genommen werden.

Dabei weckten die mechanischen Anforderungen den Ehrgeiz der Konstrukteure. Für Stahlgitter-Verstellausleger-Krane bis 40 m Reichweite bei einer Tragfähigkeit (safe working load) von 60 t sollten für die Hauptwinde und die Auslegerwinde möglichst kompakte elektrische Antriebe entwickelt werden. Die jeweiligen Bauräume waren durch die Stahlgitterstruktur des Kranauslegers strikt vorgegeben, denn aus Sicherheitsgründen darf nichts über die Gitterstruktur hinausragen. Gleichzeitig waren durch die Krangröße auch die Seilstärken und -längen, somit also auch die Trommeldimensionen, vorgegeben. In Verbindung mit den notwendigen Drehmomenten oder den Motorleistungen war schnell klar, dass die Leistungsanforderungen innerhalb des zur Verfügung stehenden Bauraumes nicht mit einem einfachen elektrischen Antrieb zu erfüllen sind. Die konstruktive Aufgabe war nun, die Leistung auf mehrere Motoren aufzuteilen, das Drehmoment aber gesamthaft auf die Windentrommel zu bringen.

Knapper Bauraum erfordert spezielle Anordnung

Die Berechnungen ergaben für den Antrieb der Seilwinde für den Hakenbetrieb die Aufteilung auf vier Elektromotoren der Baugröße IEC 280 mit jeweils 1,2 t Gewicht. Bei der Auslegerwinde reichen zwei Motoren der Baugröße IEC 315 mit jeweils 1,7 t Gewicht. Die Eingangsseite war damit bestimmt, doch die konstruktive Aufgabe blieb: die Motoren mit dem Windengetriebe sinnvoll anzuordnen und zu verbinden. Dabei musste nicht nur die Kraftübertragung der Antriebsleistung beachtet werden, sondern auch die Größen und Gewichte der Motoren selbst. Die speziellen Asynchronmotoren sind nämlich mit rund zwei 2 m Länge und über 1 t Tonne Gewicht pro Motor nicht unerheblich. Zur antriebstechnischen Lastverteilung, die über die elektronische Regelung erfolgt, musste also auch die rein mechanische konstruktiv erfolgen.

Die mechanische Lösung von O&K Antriebstechnik besteht auf beiden Seiten der Trommel aus jeweils zwei Komponenten: einer Motorglocke und einem Winkelgetriebe im Vorlauf zum eigentlichen Windengetriebe. Bei der Auslegerwinde ist das Winkelgetriebe so konstruiert, dass gegenüber der Motoreintriebsseite eine Sicherheitsbremse (fail-safe brake) für Notsituationen montiert ist. Damit wird ein wesentlicher Sicherheitsaspekt gewährleistet, nämlich dass der Kranausleger auch bei Leistungsunterbrechung in seiner Position bleibt und nicht absacken kann. Ein Kegelradsatz überträgt das Motoreingangsmoment hocheffizient auf das Winden-Planetengetriebe, das in der Windentrommel platziert ist. Die Winde selbst befindet sich am Kranturm und erfährt nur rotatorische Bewegungen des Turms. Besonderheiten bei der Schmierung der Winkelgetriebe sind nicht zu beachten. Eine übergeordnete Steuerung sorgt für den synchronen Lauf der an der Winde beidseitig platzierten Antriebe.

Die große, rund 2 m breite Seilwindentrommel ist in der Nähe des Turms im Ausleger des Krans montiert. Die vier Antriebe der Seilwinde sind an der Windentrommel ebenfalls beidseitig angeordnet, wobei sich jeweils zwei Antriebe direkt gegenüber liegen. Auch diese Motoren sind mit einer Motorglocke an ein Winkelgetriebe montiert, das die Kraft der beiden Motoren vereint im rechten Winkel auf das in der Windentrommel integrierte Planetengetriebe überträgt. Besonders wichtig ist hierbei das ausgeklügelte Schmierungssystem des Kegelradsatzes. Dieses gewährleistet, dass der Kegelradsatz unabhängig von der Stellung des Auslegers bestens mit Schmiermittel versorgt wird. Die vier ebenfalls umrichtergespeisten Motoren arbeiten völlig synchronsiert miteinander. Die Lackierung der Antriebskomponenten von O&K Antriebstechnik entspricht für die maritime Anwendung mit drei Schichten den spezifischen Normen C5M nach ISO 12944 oder vierschichtig Norsok M-501.

Komplette Elektrifizierung bietet deutliche Vorteile

Zusammen mit den elektrischen Drehantrieben ist der Auslegerkran somit komplett elektrisch angetrieben. Das Steuerungssystem ist auf der Höhe der Zeit, arbeitet reaktionsschnell und sorgt für Sicherheit bis zu einer signifikanten Wellenhöhe von bis zu 6 m, die erst bei stürmischem Wind erreicht wird. Die elektrischen Antriebe bringen zudem den Vorteil, dass optimierte Belastungsdiagramme die Flexibilität im Betrieb sicherstellen und sogar ein Fernzugriff auf den Kran ermöglicht wird, etwa zur Fehlererkennung und schnellen Unterstützung. Darüber hinaus werden weitgehend Standardkomponenten eingesetzt, die eine einfache Wartung und auch eine schnelle Ersatzteilversorgung ermöglichen. Insgesamt bringen die elektrischen Antriebe eine höhere Energieeffizienz und sorgen so für einen geringeren Energieverbrauch. Zudem ist das Risiko einer Ölverschmutzung aufgrund einer Havarie des Hydrauliksystems grundsätzlich ausgeschlossen.

Die elektrischen Antriebe haben sich in anderen Industrien mit rauen Umgebungsbedingungen seit Jahrzehnten bestens bewährt. In Baumaschinen leisten sie genauso klaglos ihren Dienst als Fahr- oder Schwenkantriebe wie in Windenergieanlagen rund um den Globus und unter extremen Witterungsbedingungen. Entwickelt nach den strengen Normen EN13852-1 und Norsok R002 erfüllen sie auch in Offshore-Anwendungen zuverlässig alle Anforderungen. Die mit elektrischer Antriebstechnik ausgerüsteten Krane haben weniger verschleißanfällige Komponenten und verursachen deshalb auch weniger Wartungskosten. Vor allem aber arbeiten sie wesentlich leiser und erzeugen spürbar weniger Vibrationen. Viele Gründe sprechen also für den Umstieg.

27. August 2018

Hier finden Sie mehr über: