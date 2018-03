Böllhoff bildet komplette Lieferkette ab

Anzeige

Mit der Weiterentwicklung des Belieferungssystems Ecosit präsentiert Böllhoff (Halle 4, Stand A75) ein Beschaffungssystem mit interaktiven Elementen. Damit kann der Hersteller die komplette Lieferkette abbilden.

Mit dem Dienstleistungspaket „Economic Supply in Time“ (Ecosit) übernimmt Böllhoff die komplette Lieferkette – von der Disposition über Beschaffung, Qualitätsprüfung und Lagerhaltung bis hin zur Warenverteilung ans Band. Dabei setzt der Hersteller auf RFID-Technik: Geht eine Ware zur Neige, wird über den Einwurf des Etiketts in die RFID-Box der Wiederbeschaffungsprozess gestartet. So ist die permanente Verfügbarkeit der Artikel sichergestellt.

Die RFID-Anlage bietet ein deutlich größeres Touch-Display und mehr Interaktionsmöglichkeiten – vom Datenbankzugriff über die Video-Hotline bis zur Steuerung der elektronischen Regaldisplays. Diese dienen der flexiblen Kennzeichnung und beschleunigen über Pick-by-Signal die Prozesse vor Ort.

Um Fehlgriffe auszuschließen und das Handling zu vereinfachen, kommt künftig ein RFID-Handschuh zum Einsatz. Mit jedem Handgriff werden die Informationen des Transponders ausgelesen und mit dem Auftrag abgeglichen. Der Datenabgleich und die Identifizierung der Artikel ermöglichen eine lückenlose Nachverfolgung.

