Butzbach-Tor verhindert Kollisionen

Anzeige

Das seitlich öffnende Schnelllauftor Novosprint von Butzbach (Halle 9, Stand F47) öffnet in unter 1 s. Die gesamte Durchfahrtshöhe steht sofort zur Verfügung. So lassen sich Eingänge mit durchlaufenden Transportsystemen wie Kranbahnschienen sicher und zuverlässig schließen. Durch das schnelle Aufrollen der Torplanen in beide Richtungen öffnet und schließt sich das Tor im Rhythmus mit der Ware. Zudem werden Luftzug, Temperaturverlust und Kontamination reduziert. Mit bis zu 350 000 Öffnungen pro Jahr und sechs Öffnungen pro Minute ist das Tor auf eine hohe Anwendungsfrequenz ausgelegt. Größe und Ausführung sind individuell anpassbar.

8. März 2018