Grey Edition von Fetra für moderne Umgebungen

Anzeige

Eine Vielzahl seiner Transportgeräte bietet Fetra (Halle 3, Stand D16) nun in Anthrazitgrau an. Mit der Grey-Edition passen die Logistiklösungen für den innerbetrieblichen Materialfluss in modern eingerichtete Arbeitsumgebungen. Bisher waren Standardvarianten nur in Blau erhältlich. Als Bereifung der Wagen, Roller und Muldenkipper dienen TPE-Leichtlaufrollen. Selbst schwere Lasten lassen sich mit geringem Kraftaufwand bewegen. Geräte mit Holzböden werden in einem mittelgrauen Ton geliefert. Zudem hat der Hersteller die Konstruktion seiner Stahlrohrkarren weiterentwickelt: Zur Verstärkung der Achse dient ein größerer Achsdurchmesser. Nun muss die Bereifung nicht mehr mittels Abschlusskappe befestigt werden, sondern ist verschraubt, was den Radwechsel erleichtert.

8. März 2018