Haro schafft zusätzliche Lagerflächen

Flexible Lagerlogistik und optimierte Prozesse – das ermöglicht der Vertikalförderer von Haro (Halle 3, Stand D05). Mittels einer zusätzlichen Ebene werden in bestehenden Gebäuden neue Flächen erschlossen.

Während in heutigen Industriekomplexen die Grundfläche ausgenutzt wird, werden die Reserven oberhalb dieser oft außer Acht gelassen. An dieser Stelle setzt der Vertikalförderer an: Mit ihm werden neue Flächen erschlossen und an bestehende Produktions- und Logistikabläufe angebunden. Dadurch ersparen sich die Kunden einen kostspieligen Neubau und profitieren von einer Vielzahl an Vorteilen, so der Anbieter: Erfüllt die Produktionsstätte die notwendigen bautechnischen Voraussetzungen, maximiert der Einbau einer Zwischenebene in Verbindung mit innovativer Fördertechnik die Auslastung und verbessert den innerbetrieblichen Materialfluss.

Neben den Kosten wird auch wertvolle Arbeitszeit eingespart, denn der Vertikalförderer arbeitet automatisiert. Er verteilt Stückgüter schnell, mühelos und störungsfrei auf allen Ebenen. Zusätzlich lassen sich bestehende Produktionsstrukturen mit einbeziehen, denn der Förderer kann flexibel in bestehende Anlagen und Ebenen integriert werden.

Auf Seite 74 in dieser Ausgabe lesen Sie, wie Haro bei einem Unternehmen aus der Druckindustrie die Intralogistik auf den aktuellen Stand brachte.

10. März 2018