Hovmand bietet Upgrade für mobile Hebehilfe

Anzeige

Hovmand (Halle 7, Stand B15) stellt ein Upgrade seiner größten mobilen batteriebetriebenen Hebehilfe vor: Der E300R ist serienmäßig mit elektropolierter Oberfläche für eine höhere Sterilität und einfache Reinigung ausgestattet.

Beim E300R handelt es sich um den extra-starken Hebelift mit einer Traglast bis 300 kg. Damit ermöglicht er das Greifen, Heben, Drehen und Kippen von Fässern, Rollen, Kisten und anderen Rohstoffgebinden bis in eine Höhe von 3 m. Die Edelstahlhebehilfe ist bereits in der Standardkonfiguration besser vor dem Festsetzen von Staub oder Keimen geschützt und verfügt über die Schutzklasse IP65 (ohne Batterien: IP66) – geeignet für Reinräume der Kategorien C und D. Der Hersteller hat die Benutzerfreundlichkeit bei der täglichen Arbeit und der Reinigung in den Fokus gestellt.

Eine weitere Neuerung betrifft die Batterien: Diese sind herausnehmbar, um den Reinigungsprozess zusätzlich zu vereinfachen. Im Lieferumfang enthalten sind zwei Batterien und eine Ladestation. Zudem wird der E300R serienmäßig mit ESD-fähigen Rädern geliefert, die den Benutzer sowie empfindliches Transportgut vor elektrostatischer Entladung schützen.

Unverändert bleibt das Spektrum an manuellen oder elektrischen Hebezeugen – diese sind ebenfalls aus Edelstahl gefertigt und ermöglichen eine Vielzahl an unterschiedlichen Anwendungen.

9. März 2018