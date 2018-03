Kein Überstand –mehr Bewegungsfreiheit

Anzeige

Das HE-EP 1000 von Ventzki besitzt einen elektrischen Spindelantrieb für mehr Energieeffizienz. Das Besondere ist die schmale Bauweise und die Tragfähigkeit von 1000 kg. Zudem zeigt der Hersteller sein stationäres Neigegerät NE 330, das sich durch seine zweidimensionale Neigebewegung auszeichnet. So entsteht kein Behälter-Überstand in den Arbeitsbereich. Bei der Entnahme von Bauteilen bekommt der Anwender mehr Bewegungsfreiheit. Zudem sind die Hebe- und Neigegeräte HNE, HKE und NHE, das Neige- und Umfüllgerät NEE sowie die Hebegeräte HE-EP mit Akkubetrieb, HE-LP und HP zu sehen.

