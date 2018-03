Kompaktes Leichtgewicht schafft 3 kg Last

Anzeige

Mit dem SR-3iA gibt es von Fanuc ein erstes Modell der neuentwickelten Scara-Baureihe. Mit einer Zykluszeit von 0,57 s bei kontinuierlichem Durchsatz (Zyklus 25-305-25 mm) schafft er 3 kg Last bei einer Eigenmasse von nur 19 kg. Der kompakte Roboter braucht nur wenig Stellfläche und kann stehend oder an der Wand montiert werden. Das Leichtgewicht arbeitet mit 400 mm Reichweite bei 200 mm Hub und positioniert auf ±0,1 mm genau. Vor allem in der Montage und bei Applikationen in der Elektronikindustrie sind solche Eigenschaften gefragt, aber auch in den Bereichen Automotive, Kunststoff- und Medizinprodukte, bei Test- und Inspektionsprozessen sowie Verpackungsaufgaben.

