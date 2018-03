LIS-Tool ermöglicht individuelle Gestaltung von Masken

Anzeige

Die neuen Optionen der modularen Speditionssoftware Winsped von LIS (Halle 8, Stand G71) vereinfachen die Bedienung und individualisieren die Dispositionsprozesse. Der Nutzer kann eigene Bildschirmmasken kreieren und die Software an seine Geschäftsbereiche anpassen. Ob die Daten per elektronischem Datenaustausch (EDI), aus Auftragskonserven oder über die manuelle Eingabe in das System gelangen, spielt keine Rolle. Neben zwei Standard-Bildschirmmasken für Sammelladungen sowie Teil- und Komplettladungen bietet die Software die Möglichkeit, individuell für jeden Geschäftsvorgang beliebig viele Masken zu generieren. Auch die Reihenfolge, Anzahl und Position der Bereichsfelder sind frei wählbar.

