MEA schafft Transparenz

Anzeige

Die Gewichte des Lagerguts schnell ermitteln und visuell darstellen, sensible Güter schützen und den Materialfluss überblicken – all diese Aufgaben unterstützt Mea (Halle 1, Stand H66) mit seinen Produkten und Prozessen. Ein Beispiel sind die Abläufe rund um die Fachbodenmodule: So lässt sich mithilfe einer digitalen Waage das Gewicht bereits beim Ein- und Auslagern ermitteln und danach weiter verwerten – ein Effizienzgewinn im Umgang mit Schüttgut. Dass die Fachbodenmodule präzise ausgeführte Metallerzeugnisse sind, ist Voraussetzung für ein zuverlässiges Funktionieren der Mess- und Sensortechnik. Der Hersteller bietet auch Schutzgitter und Schutzvorhänge, um Güter und Gefahrstoffe vor unberechtigtem Zugriff oder vor Begleiterscheinungen wie etwa Funkenflug zu schützen.

13. März 2018