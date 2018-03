Mehr Flexibilität für fluidische Systeme

Anzeige

Über die Geräteplattform EDIP (Efficient Device Integration Platform) von Bürkert lassen sich Online-Analyse-Systeme, Durchflussmessgeräte (Flowave) und Massendurchflussmesser (MFC) schnell, einfach und flexibel miteinander vernetzen. Der Anwender kann Logik programmieren und an sich ändernde Prozesse und Betriebsbedingungen anpassen. Die Geräte kommunizieren über ein Interface auf Basis von Canopen, der mit zusätzlichen Features erweitert wurde. So ist kein Master notwendig und die Teilnehmer werden automatisch adressiert. Das autarke Subsystem wird in das vorhandene Netzwerk beziehungsweise an den übergeordneten Feldbus an genau einer Stelle eingebunden. Das vereinfacht die Projektierung und minimiert Schnittstellen.

21. März 2018