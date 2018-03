Neuentwicklung von Magazino agiert vollständig autonom

Anzeige

Der vollständig autonom agierende Roboter Soto von Magazino kann mithilfe von 3D-Kameratechnik Objekte wie Kartons von einer Förderstrecke greifen, auf dem Fahrzeug zwischenlagern, zum Zielort navigieren und dort die Kartons in Fachbodenregalen zielgenau ablegen. Objekte bis zu einer Größe von 600 x 400 x 400 mm kann er mit seinem adaptiven Greifer handhaben. In einem integrierten Regal können – je nach Größe – bis zu acht Kartons zwischengelagert werden. Über die Hubvorrichtung können Objekte zu beiden Seiten in Greifhöhen von 5 bis 246 cm aufgenommen und abgegeben werden. Vernetzt über eine Cloud tauscht er sich mit anderen Robotern über aktuelle Karten und Erfahrungen mit bestimmten Situationen aus.

26. März 2018