Plattform für Wiederverwertung von Batterien aus Elektroautos

Circunomics hat sich zum Ziel gesetzt, ein Kreislaufsystem für Batterien aus Elektrofahrzeugen von der Erst- und Zweitverwendung bis zum Recycling der Rohstoffe zu etablieren. Die Plattform ermittelt dafür KI-basiert den am besten geeigneten künftigen Anwendungsfall für jede Batterie.

Lithium, Kobalt und Nickel sind die wertvollen Rohstoffe, die in jeder Autobatterie stecken. Experten schätzen den Anteil für Lithium und Kobalt auf jeweils 150 g pro Kilowattstunde. Durchschnittlich 3000 US-Dollar dürfte damit der Restwert einer 60-kWh-Batterie betragen.

Das Verwunderliche nun: Kaum ein Hersteller hat ein Konzept für die Verwertung seiner Batterien. Selbst Tesla hält sich bedeckt, was seine Recycling-Strategie betrifft. Und die europäischen OEMs versuchen aktuell zunächst nennenswerte Fertigungskapazitäten für die Fertigung von Autobatterien aufzubauen. Da das Recycling von solchen Batterien jedoch ein sehr aufwendiger und komplexer Prozess ist, schießen Batterie-Recycler derzeit wie Pilze aus dem Boden. Firstmover in den USA ist etwa Tesla-Mitgründer JB Straubel, der 2019 Tesla verließ, um Redwood Materials zu gründen – ein Recycling-Start-up für die Wiederaufbereitung von Akkus aus Elektroautos. Während viele auf das Einschmelzen der Batterien setzen, was wiederum sehr energieintensiv ist, gehen deutsche Recycler wie Duesenfeld den Weg des Zermahlens einer Batterie.

Bis zu 15 Jahre Zweitleben für Batterie

Doch eigentlich ist eine Autobatterie zu schade zum Schreddern. Laut Schätzungen des ADAC haben die Batteriepacks von Elektroautos nach zirka 1500 bis 2500 Ladezyklen immer noch einen Energieinhalt von 70 bis 80 % ihrer ursprünglichen Kapazität. Deshalb haben diese Batterien eine gute Aussicht auf ein zweites Leben – etwa als Großspeicher, um Lastspitzen in einem Stromnetz auszugleichen oder als Speicher für die PV-Anlage eines Hauses. Das zweite Leben einer Batterie ist weniger strapaziös und kann nochmals zehn bis fünfzehn Jahre andauern. Erst nach rund 20 Jahren hat eine Batterie komplett ausgedient.

Das 2019 gegründete Mainzer Start-up Circunomics ist kein Recycler und auch nur bedingt Zweitverwerter. Das junge Unternehmen, das Google aktuell zu den Top Five Start-ups im Bereich Kreislaufwirtschaft zählt, ist ein Plattform-Anbieter zur Verwertung von Lithium-Ionen-Batterien. Das Ökosystem von Circunomics besteht aus drei Teilen: Circular Twin, Circular Analytics und Circular Marketplace.

Circunomics als dreiteiliges Ökosystem für Wiederverwertung und Recycling einer Batterie

Der Circular Twin – Kern des Systems – ist die digitale Identität jeder Batterie. Der Twin vereint die bisher fragmentierten Batteriedaten des gesamten Lebenszyklus in einem manipulationssicheren Pass. Bei den im Sekundentakt erfassten Daten handelt es sich um Leistungsdaten, Materialdaten sowie Nachhaltigkeitsdaten. Dadurch werden Informationen über die First-Life-Performance, Restkapazität und Qualität der Batterien in einer sicheren Umgebung transparent. Das bietet die Grundlage für einen sicheren Batteriehandel.

Basierend auf den Circular-Twin-Daten werden die Circular Analytics durchgeführt. Mit diesen kann das Ende der Lebenszeit vorhergesagt, der Restwert durch Gesundheitszustands- und Rohstoffbewertung in Echtzeit ermittelt und CO2-Minderungen miteinbezogen werden. Die Algorithmen können entsprechend den besten zukünftigen Anwendungsfall für jede Batterie am Lebensende finden – ob Re-Use oder Recycling – und unterstützen so Second-Life-Lieferanten, wie etwa OEMs, bei der Entscheidungsfindung.

Marktplatz für gebrauchte Batterien

Auf dem Circular Marketplace können schließlich die gebrauchten Batterien entsprechend der zuvor durchgeführten Analytik für Second-Life oder Recycling angeboten werden. Durch eine neutrale Plattform mit standardisierten Daten wie diese, wird die Vereinfachung von Prozessen, Reduzierung der Kosten und Eliminierung von Risiko ermöglicht und damit bisherige Problematiken von Second-Life bekämpft. Circunomics ist also eine Cloud-Plattform, auf der alle Teilnehmer – wie Auto- oder Batteriehersteller, Energieversorger und andere Zweitverwerter sowie Logistiker – ihr Geschäftsmodell durch die Verwertung von Daten und entsprechender Handelsoptimierung maximal ausschöpfen können. Ähnlich wie bei anderen Internet-Plattformen sieht Gründer Patrick Peter ein enormes Geschäftspotenzial in der Plattform. (nu)

