Profilgate von Heute säubert Laufflächen von Rollen und Schuhen

Profilgate der Heute Maschinenfabrik (Halle 1, Stand G57) säubert die Laufflächen von Reifen, Rädern und Schuhen. Die blauen Reinigungsfelder fangen bis zu 90 % des anhaftenden Schmutzes ab.

Im Zuge von Industrie 4.0 setzen Unternehmen vermehrt auf den Einsatz fahrerloser Transportfahrzeuge (FTS) oder Routenzügen. Auch diese Art von Fahrzeugen verschleppt durch permanentes Pendeln Schmutz in Sauberzonen. Die Profilgate ST-Serie ist ausgezeichnet geeignet, dies zu verhindern: Die schmalen Rollen der FTS und Routenzüge werden effizient vom Schmutz befreit, bevor dieser in sensible Produktions- und Lagerbereiche gelangt.

Profilgate säubert die Laufflächen von Reifen, Rädern und Schuhen und fängt bis zu 90 % des anhaftenden Schmutzes ab. Das geschieht rein mechanisch, beispielsweise beim Überfahren mit einem Flurförderzeug oder beim Darübergehen. Die Fachbesucher können sich am Stand über neue Einsatzmöglichkeiten informieren und die vom Fraunhofer IPA attestierte Wirkungsweise selbst prüfen.

Das Unternehmen bringt drei Varianten seines Portfolios nach Stuttgart: Das Modell B55 empfiehlt sich bei breiten Reifen, Rädern und Rollen; bei der ST55 handelt es sich um das Pendant für schmale Rollen und Räder; die Gitterroste des Typs K55 bestehen anstatt aus Stahl oder Edelstahl aus lebensmittelechtem Kunststoff.

10. März 2018