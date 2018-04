Anzeige

Mit dem Schnelllauf-Rolltor Efa-SRT MTL (Material-Transport-Logistik) und dem Maschinenschutztor Efa-SRT MS präsentiert Efaflex Tor- und Sicherheitssysteme (Halle 20, Stand C05) zwei Tortypen, die in vollautomatisierte Prozesse und hochintelligente Systeme integriert werden können. Das Maschinenschutztor hebt sich durch seine raumsparende Bauweise hervor und lässt sich in geforderte Schutzeinrichtungen einpassen. Auch das Schnelllauf-Rolltor wird mit einer Zargenbreite von nur 60 mm besonders gut bei beengten Platzverhältnissen eingesetzt. Als Ergänzung seiner Efa-Tronic-Steuerung zeigt der Torspezialist erstmalig die Bedieneinheit Efa-HDI. Das Gerät kann sowohl auf der Wand als auch in der Zarge montiert werden. Die Bedieneinheit ist mit einem Display ausgestattet und bietet einen Vollzugriff auf alle Parameter und Grundfunktionen.

14. April 2018