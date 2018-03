Soredi-Geräte ermöglichen Bedienung mit Handschuhen

Anzeige

Touchbedienung mit Handschuhen, Pick-by-Voice, optische Ortung, Video-Aufzeichnung, zahlreiche Ein- und Ausgabegeräte sowie Bordnetz-unabhängiger Mobilbetrieb – das sind die Vorteile der Terminalserien von Soredi Touch Systems. Die robuste, ökonomische SH-Baureihe ist in drei Größen (10/12/15“ Bildschirmdiagonale) erhältlich. Die anspruchsvollere SH Blackline (12/15/21“) eröffnet die Gestensteuerung für Handschuhträger. Das in Sandwich-Bauweise gelaserte Gorilla-Panel widersteht mechanischen Einwirkungen. Völlig mobil und unabhängig werden die Benutzer der Taskbooks SH7 und SH10: Aus der Fahrzeughalterung genommen, werden die IPC in Tablet-Architektur zur Warenannahme, Kommissionierung oder Abfrage und Umbuchung von Warenbeständen genutzt.

25. März 2018