Werker dürfen selbst aufs Laufband

Denipro hat seinen Car & People Mover „Denimove Heavy“ überarbeitet: Neu sind die Rahmenstruktur, die an Stabilität gewonnen hat, und die flexible Anordnung der lastaufnehmenden Denirug-Elemente. Das Modell lässt sich im Rohbau, in der Endmontage oder der Qualitätskontrolle als Werker-Mitfahrband und als Fördersystem von Karossen und Fahrzeugen einsetzen. Zudem ist es bei niedrigen Geschwindigkeiten in der Lage, absolut ruckfrei ohne Slip-Stick-Effekt zu transportieren. Wer sich auf Messen dafür interessiert, kann sich auf das Modulband stellen und sich selbst von der hohen Laufruhe und geringen Vibration überzeugen.

20. März 2018