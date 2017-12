Fernbedienung spart Zeit und Wege

Anzeige

Die IVS-100-Reihe von Kärcher nimmt neben großen Mengen an herkömmlichen Stäuben auch gesundheitsgefährdende sowie brennbare Stäube und Grobpartikel auf. So haben die Partikel keine Möglichkeit, sich im Produktionsumfeld zu verbreiten. Die Industriesauger werden mit Drehstrom-Seitenkanalverdichtern betrieben. Die Aufnahmeleistung beträgt je nach Version 4,0, 5,5 oder 7,5 kW. Die drei Basisversionen werden in zwölf Varianten angeboten. Eine Fernbedienung mit einer Reichweite bis 30 m spart Zeit und Wege, denn die Sauger können direkt von der Saugstelle aus gestartet und gestoppt werden. Ein großer Teil der Geräte ist werksseitig bereits mit einem Empfangsteil ausgerüstet.

9. Dezember 2017