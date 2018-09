360°-Blick auf Metallbearbeitung

Anzeige

Spanntechnik 3D-Drucker Am interaktiven Messestand nimmt Hahn&Kolb die Besucher mit in verschiedene Produktwelten: Zerspanungs- und, Betriebsmittel bis hin zum industriellen

Hahn+Kolb (Halle 1, Stand H10) zeigt unter anderem den erstmalig in diesem Jahr erschienene Zerspanungs- und Spannkatalog mit mehr als 36.000 Artikeln sowie das neu entwickelte Atorn HPC Bohrer-Programm. Es wurde eigens für die Bearbeitung von Werkstoffen mit einer Festigkeit bis 1300 N/mm² konzipiert. Neben einer neuartigen Geometrie und der Multilayer-Beschichtung reduziert ein besonderes Finishing Mikroausbrüche der Schneidkanten.

Der Hersteller bietet mit dem neuen Atorn 5-Achsspanner TCA zudem eine Technik an, die mit einer Spannkraft von 30 kN bei 45 Nm das Werkstück mittig und parallel hält. Dank eines Backenschnellwechselsystems mit Schnellverschluss dauert ein Austausch nur 10 s pro Backenpaar.

Als Exklusiv-Partner zeigt man erstmals das neue Modell eines industriellen 3D-Druckers von Multec: Der etwas kleinere Multirap M500 eignet sich als Einstiegsmodell für Unternehmen, die per Rapid Tooling und Rapid Manufacturing kleinere Stückzahlen und Prototypen realisieren wollen. Wie schon beim großen M800 lassen sich durch den Mehrfachdruckkopf Multec4Move vier unterschiedliche Kunststoffe oder Farben auftragen.

Auf der Sonderschau Digital Way (Stand EO200) zeigt Hahn+Kolb den Rotationsautomat HK-Mat RT für die durchgehende Betriebsmittelverwaltung. Der digitale Ausgabeschrank bietet bis zu 384 elektrisch verriegelbare Lagerplätze auf insgesamt acht Ebenen. Der Anwender wählt per Barcode-Scan, Suchfunktion oder über Direktentnahme auf Sicht den benötigten Artikel aus und binnen Sekunden befördert der Automat das Produkt in die Ausgabe. Bei Bedarf löst das System direkt im Anschluss automatisch eine Nachbestellung bei Hahn+Kolb aus.

