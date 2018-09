Alles aus einer Hand

Anzeige

Prozesse für die komplette Fertigung und Messung aller Arten von Kegel- und Stirnrädern zeigt Gleason (Halle 5, Stand C15), etwa das Wälzfräsen mit einem integrierten Konzept zum schneidenden Anfasen, effizientes verschränkungskontrolliertes Wälzschleifen sowie Polierschleifen und die Laser-Zweiflanken-Wälzprüfung, die die Verzahnungskontrolle in der laufenden Produktion im Linientakt ermöglicht. Ergänzt werden diese Neuentwicklungen unter anderem von neuen Werkzeugtechnologien, wie dem Kegelradmesserkopfsystem Pentac Mono und Abrichtwerkzeugen für Schleif- und Honanwendungen. Zudem präsentiert man live die neuen Kegelrad Auslegungssoftware GEMS „Gear Engineering- und Manufacturing Systems“, die sich nahtlos in die neue Version der KISSsoft Gear and Transmission Design Software integriert.

3. September 2018

