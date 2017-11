Alu mit Speed zerspanen

Anzeige

Element Six kündigte die Einführung von CTB004 an, einer neue PKD-Sorte, die entwickelt wurde, um Präzisionszerspanungsanforderungen in der Kraftfahrzeugindustrie zu erfüllen. CTB004 bietet den Vorteil für maschinelle Bearbeitung bei hohen Geschwindigkeiten und liefert sehr gute Oberflächen bei Motoren- und Fahrgestellteilen. Die Sorte eigne sich ideal fürs Zerspanen von Aluminiumlegierungen, bei denen eine hochwertige Oberfläche sowie höhere Verschleißfestigkeit gefragt sind, teilt das Unternehmen mit. CTB004 sei prädestiniert für komplexe Maschinenbearbeitungen und biete Endanwendern aufgrund verbesserter Produktivität kommerzielle Vorteile.

Die CTB004-Sorte gehört auch zur nächsten Generation der Aero-Dianamics-CFRP-Werkstück-Werkzeuglösungen von Element Six, mit denen Werkzeugdesigner völlig neue PKD-Geometrien mit unbegrenzten Profilen erstellen können.

