Aluminium wirtschaftlich bearbeiten

Anzeige

Mit einem großen Spektrum an Werkzeugen zur wirtschaftlichen Aluminiumbearbeitung unterstützt Nachreiner metallverarbeitende Schlüsselindustrien wie den Automobil- und Maschinenbau sowie die Luft- und Raumfahrt. Der Werkzeugspezialist erweitert sein Portfolio jetzt um neue Tools zur Zerspanung von NE-Metallen. Zum Ergänzungsprogramm gehören Werkzeuge mit Eckenradius, mit Innenkühlung sowie Fräser-Typen für weiche Alu-Knetlegierungen – etwa ein neuer VHM-Spiralbohrer mit IK in 5xD im Durchmesserbereich von 3 bis 16 mm, ein VHM-Superstarfräser in langer Ausführung, abgesetzt mit Eckenradius von 3 bis 20 mm, sowie mit Schutzfase von 3 mm bis 20 mm und mit Schutzfase und Innenkühlung von 5 bis 20 mm. Problematisch bei der Aluminiumbearbeitung sind vor allem die sich schnell bildenden Aufbauschneiden und Aufschweißungen. Daher steht bei der Werkzeugkonstruktion die perfekte Spanabfuhr ganz oben auf der Prioritätenliste. Die Tools haben groß dimensionierte Spanräume mit extrem glatt polierten Spannuten. Die spezielle, extrem glatte Hochleistungsbeschichtung unterstützt die Spanabfuhr zusätzlich und sorgt für eine hohe Lebensdauer der Tools.

11. Dezember 2017