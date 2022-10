App in neuem Outfit und mit erweiterten Funktionen

Die Optimate GmbH präsentiert ihre gleichnamige App zur Euroblech in neuem Outfit und mit erweiterten Funktionen. Erstmals wird die neue Version der Optimate-App in Hannover einer breiten Fachöffentlichkeit vorgestellt. Am Messestand B70 und B94 in Halle 11 (bei Trumpf) können sich Besucher selbst live von deren Vorzügen überzeugen.

Im Digitalisierungsprozess rund um Industrie 4.0 will Optimate künftig eine entscheidende Rolle einnehmen. Die digitalen Features der cloudbasierten App für die Blechbearbeitung verfügen neben der Machbarkeitsanalyse, auch über eine leistungsstarke, KI-basierte Potentialerkennung und bieten optional eine automatisierte Teileoptimierung mit integrierter Umkonstruktion. „Wer nur die Machbarkeitsanalyse braucht, um Konstruktionswarnungen überhaupt erkennen und ausschließen zu können, dem genügt unser Basispaket völlig“, sagt Optimate-CEO Jonas Steiling, der diese Problematik aus der Praxis kennt. Nach der Analyse kann der Konstrukteur dann sein Biegebauteil so weit nachbessern, dass es auch auf seinen Biegemaschinen fertigbar ist.

Dabei wird dem Nutzer aber bereits das Potential für sein Biegebauteil in der App angezeigt und beschrieben. Die Potentialerkennung zeigt, ob ein Bauteil optimierbar ist und wenn ja, in welchem Grad: optimierbar oder hoch optimierbar. Hier kann der Nutzer nun selbst entscheiden, ob er dieses Potential ausschöpfen möchte: Mit einem Klick gelangt er zukünftig zum Upgrade der App mit integrierter und automatisierter Bauteiloptimierung. „Bei hoch optimierbaren Blechbauteilen mit möglicherweise bis zu 40 Prozent Kostenersparnis lohnt es vielleicht genauer hinzuschauen und über ein Upgrade nachzudenken“, erklärt Steiling, „denn je nach Losgröße lassen sich etwa durch Materialeinsparung oder durch den Wegfall ganzer Arbeitsschritte enorme Kosten sparen. „Um den Anwendern den Einstieg dorthin zu erleichtern, wurde die App jetzt noch bedienerfreundlicher konzipiert.

Waren Machbarkeitsanalyse und Bauteiloptimierung in der bisherigen App noch getrennt anzuwählen, wurden sie nun fusioniert. Der Einstieg erfolgt dabei über den Upload eines Bauteils, das dann in Echtzeit analysiert wird. Als Ergebnis werden Konstruktionswarnungen und Optimierungspotential angezeigt. In der App steht dem Nutzer das gesamte Optimate-Know-how aus der Blechbearbeitungsbranche einfach zugänglich zur Verfügung. „Wir planen auf der Euroblech am Messestand umfangreiche Live-Demos und freuen uns jetzt schon, auf interessante Fachgespräche rund um die neuen Funktionen unserer App“, sagt Steiling.

Kontakt:

Optimate GmbH Lautenschlagerstr. 16

70173 Stuttgart

Tel.: +49

info@optimate.de

www.optimate.de