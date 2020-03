Anzeige

Mit der Fasenschleifmaschine FSM 382A stellt Wimmer (Halle 2, Stand 2108) die Weiterentwicklung der manuellen FSM 382M zum Fasenautomat vor. Sie schleift 45-Grad-Facetten an Rohlinge aus Hartmetall, HSS und anderen harten Werkstoffen in einem Durchmesserbereich von 3 bis 22 mm. Sie ist allein auf diese Bearbeitung spezialisiert, was die Prozesskosten niedrig halten soll und besonders geeignet für kleinere Losgrößen mit wechselnden Durchmessern. Die Vorschubgeschwindigkeit ist stufenlos verstellbar, die Bearbeitung erfolgt im Trockenschliff. Eine weitere Neuheiten ist ein Belade- und Vereinzelungsmagazin für große Stückzahlen im mannlosen Betrieb auf dem Trennschleifautomaten FT200A/40. Eine optimierte Werkstückzufuhr macht zudem die Bearbeitung von sehr kleinen Stabdurchmessern möglich. Außerdem wird der Trennschleifautomat TM 374 zukünftig mit einer Siemens-Steuerung ausgerüstet.