Automatische Schweißkantenvorbereitung beim 2D-Laserschneiden

Auf der Blechexpo hat Trumpf eine neue Technologie vorgestellt, mit der sich auf einer 2D-Laserschneidanlage Fasen erzeugen lassen. Damit erledigt „EdgeLine Bevel“ die Schweißkantenvorbereitung oder das Senken von Bohrungen automatisiert bereits im Schneidprozess.

Mit der neuen Technologie „EdgeLine Bevel“ können nun auch Trumpf-Standardmaschinen fürs Laserschneiden schräge Schnittkanten an den Konturen der Bauteile herstellen. In diese sogenannten Fasen dringt beim Schweißen flüssiges Metall ein und sorgt dann für eine hochwertige Schweißnaht. Bislang müssen Mitarbeiter die Fasen in einem zusätzlichen Arbeitsschritt mit einer Fräsmaschine, einer Schleifmaschine oder einem Winkelschleifer manuell ins Bauteil einbringen. Das ist mühsam und zeitaufwendig.

Bisher konnten nur technologisch aufwendigere Maschinen, die mit einem speziellen 3D-Schneidkopf ausgestattet sind, Fasen automatisch erzeugen. Jedoch haben vor allem kleinere Unternehmen nur selten solche Maschinen in ihren Hallen stehen. Mit EdgeLine Bevel gelingt es dem Ditzinger Maschinenbauer, Fasen direkt auf einfacheren Standardmaschinen fürs Laserschneiden automatisch zu erzeugen. Mit der Technologie lassen sich auch Fasen an den Innenkonturen des Bauteils anbringen, die ein Mitarbeiter mit einem Winkelschleifer überhaupt nicht erreicht. „Diese Möglichkeit zur Einsparung von Folgeprozessen ist am Markt für Blechbearbeitung bislang einzigartig. Wir tragen damit als Lösungsanbieter für die gesamte Prozesskette Blech dazu bei, die Produktion unserer Kunden noch effizienter zu gestalten“, sagt Trumpf-Produktmanager Patrick Schüle.

Auch für Senkungen einsetzbar

EdgeLine Bevel erzeugt neben Fasen auch automatisch Senkungen, mit denen sich Bauteile verschrauben lassen. Somit lässt sich auch dieser nachgelagerte Prozess einsparen. Die Technologie eignet sich für alle Unternehmen aus der Blechfertigung, die Fügeprozesse in ihrer Fertigung einsetzen oder Senkungen für Schraubverbindungen benötigen. „Dank der schnellen und einfachen Programmierung eignet sich die Funktion auch für Unternehmen, die nur gelegentlich Bauteile mit Fasen und Senkungen herstellen“, ergänzt Schüle. Zur Blechexpo bringt der Maschinenbauer die neue Technologie für seine Standardmaschinen der Serien TruLaser 3000 fiber und TruLaser 5000 fiber auf den Markt. Ab dem Frühjahr 2022 können Anwender, die bereits eine Laserschneidmaschine der jüngsten Generation von Trumpf besitzen, diese auch mit EdgeLine Bevel nachrüsten. (mw)

Kontakt:

Trumpf GmbH + Co. KG

Johann-Maus-Straße 2

71254 Ditzingen

Tel.: +49 7156 3030

info@trumpf.com

www.trumpf.com