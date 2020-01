Anzeige

Mona Willrett

„Als wir unsere erste Mikron Mill S bekommen haben, musste ich das Fräsen neu lernen“, erzählt Kevin Dammer. „Ich hatte damals zwar schon 15 Jahre Fräserfahrung, aber was mit dieser Maschine geht, hätte ich bis dahin nicht für möglich gehalten“, fährt der Fertigungstechnologe von Hainbuch fort. „Früher mussten wir anspruchsvolle Teile mit einer Rockwell-Härte über 60 auf verschiedenen Maschinen mit unterschiedlichen Technologien bearbeiten, teilweise zwischendurch zusammensetzen, als Baugruppe vermessen und anschließend die einzelnen Teile auf anderen Anlagen neu rüsten, ausrichten und fertig bearbeiten. Heute beladen wir den Palettenspeicher der Mikron-HSC-Fräsmaschine und können bis zu 18 Werkstücke mannlos in einem Arbeitsgang komplett fertigen.“

Perfekter Rundlauf hält Tools am Leben

Dammer hebt die Präzision und Stabilität der Mikron Mill S 400 U von GF Machining Solutions hervor. „Ist der Prozess gut eingerichtet, kann ich mich darauf verlassen, dass das Ergebnis passt – auch bei einer Serienfertigung.“ Ein wesentlicher Grund für die Zuverlässigkeit der Maschine sei der hochgenaue Rundlauf der Step-Tec-Spindel, der extreme Standzeiten der Werkzeuge ermögliche. So halte ein Mini-Fräser mit 0,5 mm Durchmesser beim Bearbeiten eines 62 HRC harten Bauteils mehrere 100 Minuten durch. Hinzu komme: Mit einem sauber gerüsteten Werkzeugsatz sei es nach einem Werkzeugwechsel möglich, auf wenige Mikrometer genau erneut anzusetzen. Der Fertigungstechnologe betont: „Bei dieser Maschine lohnt es sich, Aufwand in den Prozess zu stecken.“ Hier achte er auf jedes Detail und setze ausschließlich die besten Fräser mit der höchsten Wuchtgüte ein, deren Qualität sich auf anderen Maschinen gar nicht bemerkbar mache.

Temperaturmanagement sichert Präzision

Weshalb das so ist, erklärt Josip Ljubas, Verkaufsingenieur bei GF Machining Solutions, so: „Mit ihrem ausgeklügelten Temperaturmanagement führt die Mikron Mill S-Baureihe die Präzisionsbearbeitung in eine neue Dimension.“ Die Basis dafür bildeten unabhängige Kühlkreise für

die Antriebe der Linearachsen X, Y, Z,

die Achsen B und C des Torque-Tischs,

den Maschinenkörper,

die Step-Tec-Spindel, die in Opticool- oder Coolcore-Ausführung zu haben ist.

Die Spindeln der Opticool-Baureihe gewährleisten laut Ljubas hohe thermische Stabilität und reduzieren den Wärmeübertrag zur Spindelaufnahme auf ein Minimum. Und wo eine herkömmliche Statorkühlung an ihre Grenzen stößt, kommt eine Coolcore-Spindel mit aktiver Kühlung der Rotationswelle zum Einsatz. Diese Kernkühlung sorge dafür, dass die Längenausdehnung der Spindel unter 1 µm bleibt, sagt Ljubas. Als weitere Gründe für die Präzision der Mikron Mill S-Baureihe nennt er

die intelligente Temperaturkontrolle (ITC), die der Maschine das nötige „thermische Prozesswissen“ verschaffe und so bei Bedarf eine automatische Neukalibrierung ermögliche, sowie

das intelligente Tool Measurement (ITM) als Basis für eine zuverlässige und präzise Werkzeugüberwachung.

All das sorge auch dafür, dass mit einer Mikron-HSC-Fräsmaschine Oberflächengüten mit Ra-Werten um 0,04 µm erreichbar seien.

Maschinen-Setting lässt sich einfach optimieren

Maschinenbediener Dammer hebt noch ein weiteres Modul des Smart-Machine-Konzepts von GF Machining Solutions hervor: die Bedienerunterstützung OSS. Mit deren Hilfe kann er einfach in die Settings eingreifen und die Priorität zwischen Oberflächengüte, Präzision und Geschwindigkeit unkompliziert ans jeweilige Werkstück anpassen. Peter Gerster, Betriebsleiter bei Hainbuch, gibt jedoch zu bedenken: „Diese Assistenzsysteme unterstützen unsere Spezialisten am Bedienpult, aber erst deren Prozess-Know-how ermöglicht es, das letzte Quäntchen an Leistung auszuschöpfen.“

Leichtbaufutter sorgt für Dynamik

Um das ganze Potenzial aus dem Präzisionszentrum zu kitzeln, müsse zudem der gesamte Prozess stimmen, von der Maschine über das Spannmittel und das Zerspanwerkzeug bis hin zur räumlichen Umgebung. „Das ist auch der Grund, weshalb wir eigene universelle Spannmittel entwickelt haben“, berichtet Gerster. Tisch, Palettenwechsler und Grundfutter stammen von GF Machining Solutions, der Aufbau ist eine Eigenentwicklung der Marbacher. „Weil wir hochdynamische Prozesse haben, macht sich das Gewicht des Aufbaus extrem bemerkbar“, erklärt Dammer. „Deshalb setzen wir hier unser kompaktes, schwingungsdämpfendes Carbon-Leichtbaufutter ein.“ Und Gerster ergänzt: „Perfekte Prozesse sind uns wichtig, weil unsere Produkte als Baugruppe hochpräzise funktionieren müssen. Das bedeutet aber, dass für die Einzelteile noch engere Toleranzvorgaben gelten.“

Hartfräsen ersetzt Drahterodieren

Vertriebsingenieur Ljubas erinnert sich, wie er Peter Gerster davon überzeugte, dass ein modernes Präzisions-Fräszentrum manche Aufgaben besser und wirtschaftlicher erledigt als Erodier- oder gar Schleifmaschinen. Diese Überzeugungsarbeit habe eine Weile gedauert. Der erste Kontakt zwischen Hainbuch und dem Schweizer Maschinenbauer geht auf das Jahr 2003 zurück. Damals orderten die Schwaben eine Drahterodieranlage fürs Hartbearbeiten von Präzisionsteilen. Ihr sollten im Lauf der Jahre weitere EDM-Maschinen folgen. Als Gerster 2016 die Abläufe in der Hartbearbeitung automatisieren wollte, brachte Ljubas die Mikron Mill S ins Spiel.

Anfangs waren die Schwaben skeptisch, ob der Fräsprozess wirklich in der versprochenen Qualität funktioniert. Nach den ersten Demonstrationen war ihre Neugierde jedoch geweckt. Ein Technologievergleich hatte gezeigt: Die Ausbringung beim Drahterodieren ließe sich durch konsequente Automation um bis zu 50 % steigern. Der Fräsprozess war aber deutlich effizienter. „Wenn wir die Fertigungszeit beim Erodieren mit 100 Prozent gleichsetzen, dann lagen wir beim Fräsen bei 40 Prozent“, verrät Gerster. Hinzu kam, dass das Fräszentrum mit 18-fach-Palettenwechsler deutlich mehr Spielraum für den mannlosen Betrieb bot.

Fokus liegt auf Komplettbearbeitung

Die Kehrseite der Medaille: Ein vollautomatisiertes Hochpräzisions-Fräszentrum kostet deutlich mehr als eine Drahterodieranlage. „Weil unser Fokus aber auf der Komplettbearbeitung liegt und wir von mehrstufigen Prozessen weg wollten, war klar, dass sich diese Investition lohnt“, begründet Gerster die Entscheidung. Und Ljubas fügt hinzu: „Unser großer Vorteil war an dieser Stelle, dass wir als Lösungsanbieter beide Technologien im Portfolio haben und daher völlig neutral und glaubwürdig beraten konnten.“

Die erste Mikron Mill S 400 U wurde im Februar 2017 in Marbach angeliefert. Die Maschine alleine sei jedoch – wie gesagt – noch kein Garant für den Erfolg, lässt Gerster wissen. „Man braucht auch sehr gute Mitarbeiter, die bereit sind, sich das nötige Know-how anzueignen.“ Dabei sei nicht nur der Mann an der Maschine wichtig, auch die Arbeitsvorbereitung brauche entsprechendes Wissen – etwa hinsichtlich der Maschinensimulation. „Zudem braucht der Programmierer auch praktische Erfahrung an der Maschine, um gute Programme erstellen zu können“, betont der Betriebsleiter.

Optimierte Prozesse gehen schlüsselfertig in Produktionswerk

Die Fertigungsprozesse von Hainbuch werden stets im Technologiezentrum des Stammwerks entwickelt. Erst wenn sie dort zuverlässig funktionieren, werden sie in anderen Produktionswerken eingeführt. Doch bereits im September 2017 erhielt Ljubas die nächste Bestellung. Heute stehen in Marbach und im Produktionswerk in Satteldorf insgesamt drei Mikron Mill S 400 U und eine größere Mikron Mill S 600 U.

Mittlerweile streben die Marbacher danach, das Erodieren überall dort durch Komplettbearbeitung auf den Präzisionsfräszentren zu ersetzen, wo das sinnvoll ist. „Natürlich gibt es nach wie vor Jobs, bei denen kein Weg ums Erodieren herumführt“, betont Vertriebsingenieur Ljubas. Etwa wenn besonders tiefe oder enge Kavitäten zu bearbeiten sind. Deshalb sind auch bei Hainbuch nach wie vor mehrere EDM-Anlagen im Einsatz.

Zwei Drittel der Aufträge sind Einzelteile

Die Mikron Mill S 400 U im Marbacher Showroom von Hainbuch wird heute überwiegend für Präsentationen und Versuche mit Kundenwerkstücken eingesetzt. „Mit unseren hochpräzisen Spannmitteln sehen wir uns ebenfalls als Lösungsanbieter“, sagt Gerster. „Viele unserer Kunden kommen mit Problemteilen zu uns, die schwierig zu spannen sind und für deren Fertigung wir oft den Prozess entwickeln.“ Neben Kundenteilen werden aber auch Versuchs- und Prototypteile für eigene Produkte sowie Vorrichtungskomponenten gefertigt. Die durchschnittliche Losgröße liegt laut dem Betriebsleiter bei 2,3 Teilen, bei 60 % der Aufträge handle es sich um Einzelteile.

28. Januar 2020

