Baukasten für maßgeschneiderte Maschinen

Auf der AMB zeigt Samag, welche individuellen Auslegungsvarianten für die mehrspindligen Bearbeitungszentren MFZ möglich sind und welche kundenspezifischen Eckdaten benötigt werden.

Mit dem modularen Baukastensystem Fit 2 Part von Samag (Halle 10, Stand C33) ist eine Anpassung des Bearbeitungszentrums an das Werkstück möglich – abhängig von Dimension, Material, Kapazität und der geforderten Qualität der Werkstücke. Wählbar sind beispielsweise die Antriebsart (KGT oder Linear), die Anzahl und der Typ der Motorspindel sowie die Spindelabstände. Für Präzision in der Bearbeitung stehen die 2-Spindler mit unabhängigen X-, Y- und Z-Achsen. Abgerundet wird das Baukastensystem mit den sogenannten Stretchvarianten. Diese besondere Maschinenkonfiguration in den Baugrößen MFZ 5 und MFZ 7 soll eine maximale Anpassung der Produktivität hinsichtlich Stückzahl und Werkstückgröße ermöglichen. Dabei werden Arbeitsraumkomponenten wie Spindelabstände oder die Anzahl der Spindeln innerhalb des gleichen Systems optimiert.

Auch bei der TFZ-Baureihe setzt Samag auf Flexibilität: Mit den Auslegungskonzepten Fit 2 Drill, Fit 2 Mill und Fit 2 Accuracy werden kundenspezifische Lösungen realisiert, bei denen das Bohren, Fräsen oder geringe Toleranzen im Vordergrund stehen.

7. September 2018

