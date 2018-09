Bohren und Fräsen auf kleinstem Raum

Anzeige

Senkrecht ins Material eintauchen, eine Nut ins Volle fräsen und abschließend in einem Schlichtdurchgang die Fräsoperation fertigstellen – mit CrazyMill Cool P&S bringt der Schweizer Werkzeughersteller Mikron Tool (Halle 3, Stand A82) ein Schneidwerkzeug auf den Markt, mit dem all dies möglich ist. Wer auf kleinstem Raum Nuten oder Taschen zu fräsen hat, wird sich über dieses Werkzeug freuen. Die spezielle Geometrie des dreizähnigen Tauchfräsers soll ein prozesssicheres und vibrationsfreies Eintauchen ermöglich. Eine Korrektur im Zentrum stabilisiert die Mittenschneide und reduziert die Eindringkraft. Der extraweite Spanraum in der Kopfpartie erlaubt es, die Späne während des Bohrprozesses aufzunehmen und seitlich in die ebenfalls erweiterten Spannuten abzuführen. Angepasste Span- und Freiwinkel sowie stabile Schneidecken verhindern das seitliche Einhaken und somit das Ausbrechen der Schneiden durch Vibrationen, was eine der zentralen Schwierigkeiten des Bohrens mit einem Fräser ist. Ab Lager erhältlich ist CrazyMill Cool P&S von 1 bis 6 mm Durchmesser und für Frästiefen bis 2,5×d. Alle Fräser sind mit einer Hochleistungsbeschichtung versehen und verfügen über drei bis fünf im Schaft integrierte Kühlkanäle.

