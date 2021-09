AWK‘21: Datengetriebene Geschäftsmodelle erfolgreich implementieren

Die zunehmende Verbreitung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) ermöglicht heute insbesondere während der Produktnutzungsphase einen kontinuierlichen Anstieg verfügbarer Daten. Während physische Produkte infolge einer fortschreitenden Kommodifizierung zunehmend unter Preisdruck stehen, bieten produkt- und nutzerbezogene Felddaten neue Differenzierungspotenziale. Allerdings beschäftigen sich viele Unternehmen aktuell noch nicht ausreichend damit, wie sie vorhandene Daten nutzen oder systematisch relevante Daten erheben können. An dieser Stelle setzt der Vortrag „Value Capture – Datengetriebene Geschäftsmodelle erfolgreich in produzierenden Unternehmen implementieren“ an. Im Fokus steht die zentrale Fragestellung, wie Unternehmen aus Felddaten smarter Produkte einen monetarisierbaren Kundenmehrwert erzeugen und diesen erfolgreich in Geschäftsmodelle implementieren können.

Abgeleitet aus ausgewählten Best-Practice-Fallstudien, die bereits in der betrieblichen Praxis umgesetzt werden, zeigt der Vortrag Erfolgsfaktoren sowie Herausforderungen beim Konzipieren und Implementieren datengetriebener Geschäftsmodelle. So wird Fach- und Führungskräften produzierender Unternehmen ein praxisnaher Handlungsleitfaden vorgestellt, der als Impuls fürs Gestalten eines datengetriebenen Geschäftsmodells im eigenen Unternehmen dient.

Kontakt:

WZL – Werkzeugmaschinenlabor der RWTH Aachen

Steinbachstr. 19

52074 Aachen

www.wzl.rwth-aachen.de

www.awk-aachen.com

Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie (IPT)

Steinbachstr. 17

52074 Aachen

www.ipt.fraunhofer.de