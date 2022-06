Dauerhafte Kennzeichnung von Rohren für alle Anforderungen

Ob auf glühendem Metall, frisch extrudiertem Kunststoff oder gegossenem Beton – verlässliche Kennzeichnungen machen Rohre und Leitungen zu Unikaten, identifizierbar und rückverfolgbar. Auf der Messe Tube 2022 zeigt Rea (Halle 6, Stand C19) seine verbrauchsarmen und ressourcenschonenden Lösungen und Systeme für die berührungslose industrielle Kennzeichnung von Rohren.

Ganz gleich, aus welchem Material sie gemacht sind, Rohre und Pipeline-Elemente brauchen Kennzeichnungen, die zuverlässig mit ihnen verbunden sind – bei Bedarf per Laser und ein Leben lang. Maschinenlesbare Codes, die zudem serialisierbar sind, leiten sie sicher durch die interne Logistik und dienen der späteren Rückverfolgbarkeit. Gütesiegel, Qualitätskennzeichen und Hersteller-Logos schaffen Verlässlichkeit und Vertrauen – und schützen vor Plagiaten. All das leistet Rea Jet, die Produktlinie von REA Elektronik für die berührungslose, industrielle Kennzeichnung. Die Etikettiertechnik-Lösungen der Produktlinie Rea Label kommen überall dann zum Einsatz, wo Kennzeichnung erforderlich, aber eine direkte Beschriftung des Produkts nicht erwünscht oder möglich ist. Auf der Tube 2022 stellen die REA-Kennzeichnungsprofis ihre Programmvielfalt an zuverlässigen Lösungen und Konzepten für die kontrastreiche und sichere Markierung auf der Außen- und Innenseite vor, die Rohre, Leitungen, Kabel und Drahtseile unverwechselbar machen. Die Messe-Highlights im Überblick.

Großkennzeichnung außen und innen mit dem Rea Jet DOD 2.0

Glatte und saugfähige, mit Öl beaufschlagte und auch verzunderte Rohr-Oberflächen kennzeichnet der Rea Jet DOD 2.0 Großschrift Tintenstrahldrucker mit alphanumerischen Zeichen, Logos und 2D Matrix Codes. Mit seinen schnell trocknenden und pigmentierten Spezialtinten setzt er gut lesbare und haltbare Kennzeichnung bei Geschwindigkeiten von bis zu 600 m/min.

Eine für alle: die Rea Jet Titan Bedienplattform

Die Kennzeichnungssysteme des Anbieters passen sich individuellen Bedürfnissen an und lassen sich flexibel über moderne Schnittstellen in die Produktion integrieren. So verschieden sie sind, alle können mit der Rea-Jet-Titan-Plattform bedient werden. Das erleichtert die Integration in vorhandene Systeme, spart Zeit und Kosten durch weniger Schulungsaufwand und geringere Fehlerquote.

Dauerhafte HR-Kennzeichnung mit Ätztinte

Hochauflösende Kennzeichnungen setzen die Rea Jet HR Tintenstrahldrucker auf saugende und auch nicht saugende Oberflächen. Mit einer Messe-Neuheit werden Kennzeichnungen auf metallischen Oberflächen komplett unverlierbar: Ätztinte setzt einen chemischen Prozess in Gang und bringt die Kennzeichnung ins Metall ein. Alphanummerische Texte und Logos und auch variable Informationen wie Datum, Uhrzeit, Zähler, Schichtcodes und Datenbankinhalte bleiben für die Lebensdauer des Rohrs mit ihm verbunden.

Erstmals auf der Tube: die Rea Jet FL Laser Markierstation

Auf Rohr-Oberflächen aus Metall und Kunststoff setzt der Faserlaser Rea Jet FL fälschungssichere und dauerhafte Kennzeichnungen, die auch unter extremer Beanspruchung gut lesbar bleiben. Erstmals auf der Tube zu sehen ist die individuell konfektionierbare Rea Jet FL Laser Markierstation. Mit ihrem wandelbaren Konzept und Autofokusfunktion ermöglicht sie Lösungen vom Stand-alone-Handarbeitsplatz bis zur voll automatisierten, vernetzten Markierstation für Losgrößen von 1 bis unendlich. Jegliche Parameter können nach den Bedürfnissen des Kunden definiert werden – alles zum Preis eines Serienprodukts.

Ihr ist nichts zu heiß: die Rea Jet ST Signiertechnik

Farbmarkierungen spielen in der Rohrproduktion eine wichtige Rolle – als Punktmarkierung zur Kennzeichnung von Fehlstellen, Linien zum Anzeigen von Schweißnähten und farbige Ringmarkierungen zur Unterscheidung von Rohrtypen. Mit farbigen Linien entlang des gesamten Produkts kennzeichnen Signierköpfe auch Drahtseile. Die Signiertechnik Rea Jet ST setzt mit einer Vielfalt an Signierfarben und Lacken exakte Kennzeichnungen auf metallische Oberflächen. Mit einem Signierblock aus mehreren Köpfen kann sie bis zu 700 mm hohe Texte schreiben – Punkt für Punkt. Heißsignier- und Glühfarben halten zudem sicher auf bis zu 1.000 Grad heißen Oberflächen.

Kontakt:

Rea Elektronik GmbH

Teichwiesenstraße 1

64367 Mühltal

Tel.: +49 6154/638–0

info@rea.de

www.rea-jet.com

