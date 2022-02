Digitale Dienste sichern die Verfügbarkeit der Maschinen

„Präzision als Prinzip“ ist der Slogan von Wehrle. Für Präzisionsarbeit sorgen bei der Unternehmensgruppe unter anderem drei Maschinen von GF Machining Solutions. Seit einigen Jahren unterstützt zudem die digitale Serviceplattform rConnect den betriebsinternen Werkzeugbau.

» Johanna Lüder, Verantwortliche für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, GF Machining Solutions, Biel/Schweiz

Auf insgesamt 75 Spritzgussmaschinen produziert Wehrle jährlich 150 Millionen Präzisionsteile. Die weltweit agierende Unternehmensgruppe ist spezialisiert auf Produkte und Systemlösungen für den Wasserzählermarkt sowie technische Kunststoffpräzisionsteile. Die Kunden sind insbesondere in der Automobil- und der Elektronikbranche sowie in der Produktion von Haushaltsgeräten tätig. Zur Wehrle-Philosophie gehört es, höchste Qualität zu bieten und Lieferfristen einzuhalten. Beim Erreichen dieser Ziele spielen auch Fertigungslösungen von GF Machining Solutions eine wichtige Rolle – unter anderem zwei Erodier- und eine Fräsmaschine.

Die erste Anlage des Maschinenbauers, in die der Präzisionsteilehersteller investierte, war eine Senkerodiermaschine des Typs Form 300. Danach folgten das Robotersystem WorkPartner, eine Fünf-Achs-Fräsmaschine und zuletzt die Drahterodiermaschine Cut P 550. Mit Lieferung der Fräsmaschine startete Wehrle 2018 zudem mit rConnect Live Remote Assistance (LRA), später unterstützt durch die rConnect Messenger App. Wehrle nutzt die Plattform für alle drei Maschinen.

Zugriff auf Maschinensteuerung auch vom Sofa aus

Die Plattform rConnect von GF Machining Solutions besteht aus drei digitalen Diensten, die die Konnektivität nutzen: rConnect Customer Cockpit, rConnect Live Remote Assistance und rConnect Messenger. Dank dem Customer Cockpit können Kunden ihren Maschinenpark visualisieren und mit ihm interagieren; sie können vom Büro oder von zuhause – per VPN – auf die Steuerung der Maschine zugreifen und Dateien vom Computer an die Maschine schicken.

Durch die sichere Hotline rConnect Live Remote Assistance profitieren Kunden von der persönlichen Unterstützung der GF-Experten. Die Möglichkeit, aus der Ferne auf die Steuerung der Maschine zuzugreifen und Einstellungen zu ändern, kombiniert mit dem Einsatz moderner Kommunikationsmittel wie Chat, Whiteboard und Webcam, ermöglicht es den Spezialisten, Probleme schnell zu erkennen und zu lösen.

Zuverlässige Diagnose verbessert Verfügbarkeit

Aurélia Morillère, Head of Business Development Customer Service Business Unit, sagt: „Unsere Kunden können dank einer verbesserten Diagnose ein bis zwei Tage Maschinenverfügbarkeit gewinnen, sodass sie ihre Lieferzeiten auch bei einem ungeplanten Ausfall einhalten können“. Die App rConnect Messenger erlaubt es ihnen, auch aus der Ferne auf ihre Maschinen zuzugreifen und Status-Updates über die Anlage aufs Smartphone oder Tablet zu erhalten, so dass eine Anwesenheit vor Ort nicht mehr nötig ist. Darüber hinaus können die Nutzer von ihren mobilen Geräten auch Serviceanfragen geschickt.

Direkte Kommunikation spart Zeit und senkt die Kosten

„Wenn wir eine Serviceanfrage schreiben, bekommen wir innerhalb kürzester Zeit Antwort“, sagt Daniel Scozzari, gelernter Werkzeugmacher und seit 2010 bei Wehrle. „Jeder Anwender, der an der Maschine arbeitet, hat einen Log-in. Somit kann sich jeder anmelden, Probleme schildern oder Bilder hochladen.“ Dies bringe konkrete Vorteile im Vergleich mit der Arbeit an anderen Maschinen. Ohne eine solche Technologie müsse ein Techniker kommen, die Kosten werden entsprechend berechnet. Mit rConnect konnte sich Wehrle diese Servicekosten bereits einige Male sparen. Ein weiterer Vorteil ist laut Scozzari neben den finanziellen Einsparungen auch die Zeitgewinn. „Bei rConnect mache ich am Morgen eine Serviceanfrage, der Techniker loggt sich ein, ruft an und es geht vorwärts. Außerdem hat man immer sofort den richtigen Ansprechpartner am Telefon, der sich mit der Maschine auskennt.“

Termindruck zwingt zu hoher Prozesssicherheit

Auch der Messenger bringt laut Scozzari einen Zusatznutzen. „Es ist eine tolle Sache, dass man auch unterwegs den Status der Maschine sieht. Wenn man zuhause ist und weiß, dass gerade wichtige Aufträge laufen, schaut man einfach kurz aufs Handy und sieht: Es passt alles. Anderenfalls bekommt man eine Nachricht.“ Als der Werkzeugmacher 2010 im Unternehmen anfing, habe er immer noch am Freitagabend oder Samstagmorgen in der Firma vorbeigeschaut, um sicherzugehen, dass die Maschine noch läuft. Das sei nun obsolet. Ein Blick aufs Handy reicht, um zu wissen, ob alles in Ordnung ist. Und diese Sicherheit ist in der heutigen Zeit aufgrund des hohen Termindrucks wichtiger denn je. „Der Auftrag ist da und muss eigentlich gestern schon fertig sein“, beschreibt Scozzari die Situation. Und Aurélia Morillère fügt hinzu: „Dass unsere Kunden nicht nur den Bearbeitungsfortschritt vom Smartphone aus überwachen, sondern auch den Support jederzeit und von überall aus kontaktieren können, bedeutet einen großen Sprung in der Reaktionsfähigkeit“.

Neue Apps vereinfachen Kommunikation weiter

GF Machining Solutions entwickelt digitale Services, um Kunden zu helfen, ihre Herausforderungen bestmöglich zu bewältigen. In diesem Sinne entwickelten die Experten des Maschinenbauers vor Kurzem Seamless Support, ein neues Modul von Live Remote Assistance. Damit können Kunden künftig ihre Serviceanfragen oder ihre Fragen zu Applikationen direkt aus ihrer Steuerung generieren. Und mit der neuen Conference Center App können sie direkt mit den Experten von GF Machining Solutions kommunizieren, indem sie ihr Smartphone nutzen, um Fotos zu teilen oder eine Videokonferenz zu starten. So hilft ihnen diese App, weitere kostbare Zeit zu sparen.

