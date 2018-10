Digitale Vernetzung als zentrales Thema

Anzeige

Alles rund ums Bearbeiten von Blechen zeigt die Euroblech. Dazu gehören auch die jüngsten Lösungen für die digitale Vernetzung oder die Fertigung von Komponenten für die E-Mobilität.

Vom 23. bis 26. Oktober findet in Hannover die Euroblech 2018 statt. Rund 1500 Aussteller aus 39 Ländern präsentieren auf der 25. Internationale Technologiemesse für Blechbearbeitung ihre Produkte und Dienstleistungen. Mit mehr als 89.000 m2 Nettoausstellungsfläche kann die Messe gegenüber der Vorveranstaltung einen Flächenzuwachs von gut 2 % verzeichnen. Die wichtigsten Ausstellerländer sind Deutschland, Italien, China, die Türkei, die Niederlande, Spanien und die Schweiz.

Geprägt wird die Weltleitmesse für die Blechbearbeitung in diesem Jahr von den Themen Digitalisierung und Industrie 4.0. Die digitale Transformation ist inzwischen in der Branche angekommen. Das zeigen zahlreiche Exponate. Immer mehr Betriebe erkennen das Potenzial durch die digitale Vernetzung, das sich unter anderem in einer höheren Effizienz, einem gesteigerten Automatisierungsgrad der Produktion oder vorausschauender Wartung spiegelt. Diese Entwicklung gibt auch das Motto der diesjährigen Euroblech wieder: „Am Puls der Digitalisierung“. Denn Industrie 4.0 und die damit verbundene Smart Factory sind inzwischen auch für kleine und mittelständische Unternehmen wichtige Themen, die sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen wollen und dazu in naher Zukunft in diese Technologien investieren möchten. Die an vielen Ständen vorgestellten Lösungen sollen deshalb gerade auch KMU große Potentiale eröffnen. Sie ermöglichen neue Geschäftsmodelle mit schlankeren und weniger komplexen Prozessen und verhelfen zu höherer Produktivität und mehr Effizienz.

„Was noch vor einigen Jahren Zukunftsmusik war, ist heute Realität in der Blechbearbeitung“, sagt Messedirektorin Evelyn Warwick im Namen des Veranstalters Mack Brooks Exhibitions. Als Beispiele nennt sie Apps zur Wartungskontrolle von Maschinen oder das Zusammenspiel von Maschinen und Robotern, die über den ganzen Produktionsprozess miteinander kommunizieren. Die digitale Transformation erfordere eine enge Zusammenarbeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, von der Produktionssteuerung bis zur Wartung.

Zunehmend können auch KMU profitieren

Nun seien nicht mehr nur große Unternehmen in diesem Bereich auf dem Vormarsch, erkennt Warwick, sondern auch kleine und mittlere hätten inzwischen das Potential erkannt. Sie könnten in der Regel flexibler und schneller auf solche Umstellungen reagieren und seien daher in einer guten Position, die Digitalisierung für sich zu nutzen.

Auf der Euroblech erwartet die Besucher in diesem Jahr ein umfassendes Technologieangebot. Vom innovativen Start-Up bis zum führenden Industriekonzern stellen viele Aussteller die digitale Vernetzung ins Zentrum ihres Auftritts. Die Besucher können Lösungsansätze entdecken und Geschäftspartner finden, mit deren Hilfe sie diese Abläufe, Maschinen und Systeme in ihre Produktion integrieren können. Eine umfangreiche Messevorschau mit Aussteller- und Produktbeschreibungen ist auf der Messewebseite (www.euroblech.de) verfügbar.

Neben der digitalen Vernetzung und Big Data sind der Leichtbau und die E-Mobilität weitere zentrale Themen, die die Blechbearbeitungsbranche derzeit beschäftigen. Aufgrund unterschiedlicher Produktionsprozesse und Materialien, die für den Bau von Elektroautos benötigt werden, birgt die E-Mobilität eine Reihe von Herausforderungen für die Blechbearbeitung. Dies geht Hand in Hand mit dem Leichtbau, bei dem Verbundwerkstoffe und neue Technologien immer wichtiger werden, aber auch gleichzeitig neue Problemstellungen beim Fügen und Trennen mit sich bringen.

Um für diese Herausforderungen gewappnet zu sein, ist die Euroblech für technische Direktoren, Konstrukteure, Produktions- und Fertigungsleiter, Qualitätsmanager, Einkäufer, Handwerker, sowie Experten aus Forschung, Entwicklung und Verbänden eine Pflichtveranstaltung. Auf der Schau, die alle zwei Jahre in Hannover stattfindet, erleben sie die neuesten Entwicklungen und Trends. Auch in diesem Jahr erwartet die Besucher die komplette Bandbreite an intelligenten Lösungen und innovativen Maschinen für die moderne Produktion von Blechteilen und -komponenten, die in Form von unzähligen Live-Demonstrationen an den Messeständen präsentiert werden.

Das Portfolio der Euroblech umfasst die gesamte Prozesskette der Blechbearbeitung: Halbzeuge, Zulieferteile, Handling, Trennen, Umformen, flexible Blechbearbeitung, Fügen, Schweißen, Rohr- und Profilbearbeitung, Verarbeitung hybrider Strukturen, Oberflächenbearbeitung, Werkzeuge, additive Fertigung, Steuerungs- und Regeltechnik, CAD/CAM-Systeme, Qualitätssicherung, Betriebseinrichtung sowie Forschung. Die Messe wendet sich an Fachleute der Blechbearbeitung aus allen Managementebenen, aus kleinen und mittelständischen Betrieben sowie aus Großunternehmen.

Freitag ist Studententag

Da der Nachwuchs auch in der Blechbearbeitungsindustrie immer wichtiger wird, vor allem getrieben durch die digitale Transformation und die damit verbundenen Veränderungen von Berufsbildern, bietet die Euroblech 2018 Studenten die Möglichkeit, die Messe kostenlos zu besuchen. Am Freitag, den 26. Oktober, erhalten sie gegen Vorlage ihres Studentenausweises kostenlosen Eintritt zur Messe. An den anderen Tagen erhalten sie vergünstigte Eintrittspreise. Außerdem wird es auch eine Jobbörse geben. Diese ist auch online verfügbar. Zu finden unter: http://hier.pro/cezGj. (mw)

Euroblech in Kürze Internationale Technologiemesse für die Blechbearbeitung Termin: 23. bis 26. Oktober 2018 Ort: Messegelände Hannover, Hallen 11 bis 17 und 27 Öffnungszeiten: 9:00 bis 18:00 Uhr Aussteller: rund 1500 aus 39 Ländern Veranstalter: Mack Brooks Exhibition Ltd. Weitere Infos: www.euroblech.de

11. Oktober 2018