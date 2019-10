Druckerei Aumüller spart 77 % Energie durch neue Pumpen

Anzeige

Die Druckerei Aumüller hat die alten Pumpen ihres Kühlsystems durch hocheffiziente Kühlwasserpumpen von Grundfos ausgetauscht. Das Konzept und der Service kommen von Pescontracting.

Alain Wisböck

Hartzkom, München

Die Druckerei Aumüller versteht sich als einer der leistungsfähigsten Bogendrucker Deutschlands. Dabei setzt das Familienunternehmen aus Regensburg auf eine hohe Produktqualität und einen bewussten Umgang mit allen Ressourcen. Dazu zählen auf Produktionsseite zum Beispiel der Druck mit Biofarben und eine chemie- und wasserarme Druckplattenherstellung. Im Bereich der Gebäudetechnik setzt das Unternehmen auf Energieeinsparung: Die Projekte reichen von der Wärmerückgewinnung der Druckmaschinen über die Umrüstung von stromfressenden T8-Lampen auf sparsame LED-Beleuchtung bis hin zum Austausch der nicht drehzahlgeregelten Pumpen im Kühlsystem mit dem Pumpenenergieeinspar Concept Pesconcept von Pescontracting.

Nachdem 2014 immer wieder Probleme mit den alten Kühlwasserpumpen auftraten, entschloss sich die Druckerei Aumüller 2015 für die Sanierung ihres Kühlsystems mit neuen, energieeffizienten Pumpen. Umweltaspekte spielten eine ganz besondere Rolle bei der Umrüstung: Als EMAS- zertifiziertes Unternehmen ist die Druckerei bestrebt, alle Prozesse im Unternehmen konsequent nach ökologischen Prinzipien auszurichten.

„Bei den Reparaturen unserer alten Pumpen hat uns ein Servicepartner auf das Pumpenenergiespar Concept aufmerksam gemacht“, berichtet Volker Dollinger, technischer Leiter der Druckerei Aumüller. Die Berechnungen der Einsparpotenziale nach der Lebenszyklus (LCC) Kostenmessung von Pesconcept waren beeindruckend. „Zunächst waren wir noch skeptisch und haben Stromzähler bei unseren Bestandspumpen installiert, um den damaligen Stromverbrauch zu prüfen. Das Ergebnis hat uns negativ überrascht. Der Verbrauch war tatsächlich enorm“, erinnert sich Dollinger.

Pumpen haben sich innerhalb

von 2,5 Jahre amortisiert

Damit war die Entscheidung für eine Umrüstung der Kühlwasserpumpen gefallen. Mieten, leasen oder kaufen – das war die Frage. „Spannend erschien uns zunächst die Möglichkeit, die neuen Pumpen zu mieten. Da sich die Investition den berechneten Einsparungen zufolge schon innerhalb von 2,5 Jahren amortisieren würde, haben wir uns letztlich für einen Kauf entschieden“, so Dollinger. Die Investition hat sich gelohnt: Seit der Sanierung des Kühlsystems spart Aumüller monatlich 660 Euro Energiekosten. Für den technischen Leiter spielt auch ein anderer Aspekt eine wichtige Rolle: Die Kühlung der Druckanlagen ist Voraussetzung für eine reibungslose Produktion. Dank der zwei neuen Grundfos Blockpumpen NBE 40-125/139 und des Services von Pesconcept, der einen optimalen Anschluss an das Kühlsystem der Druckerei gewährleistet, gibt es keine Ausfälle und Instandsetzungen mehr. Das ist auch in puncto Effizienz wichtig: Denn optimale Einsparungen lassen sich nur erzielen, wenn die neuen Pumpen genau an die vorliegenden Bedingungen angepasst werden und richtig dimensioniert sind. Nach einer umfangreichen Analyse und Planung, die Basis jedes Umrüstungsprojektes ist, erstellten die Ingenieure von Pesconcept ein neues Energiekonzept, mit dem der Energieverbrauch der Kühlwasserpumpen um gut 74 % reduziert werden sollte.

Heute ist klar: Die Einsparprognose von Pesconcept wurde sogar noch übertroffen. Nach Langzeitmessungen zum Stromverbrauch spart die Druckerei mit der Maßnahme sogar über 77 % Energie und CO2 ein. Legt man den durchschnittlichen Lebenszyklus einer neuen Pumpe zugrunde, ergeben sich über eine Laufzeit von 15 Jahren folgende Einsparungen:

Energieeinsparung: 700.000 kWH

Kosteneinsparung: 118.800 Euro

CO2-Einsparung: 368.900 kg/CO2

Emissionsfaktor p.a. 527 g/kWh

Grundlage des Pumpenenergiespar Concepts bildet die Technologie von Grundfos. Durch den effizienten IEC Normmotor der Effizienzklasse IE2 und die Drehzahlregelung zur optimalen Leistungsanpassung erzielen die NBE-Blockpumpen im Vergleich zu ungeregelten Pumpen Energieeinsparungen von bis zu 80 %. Dieses Potenzial will die Druckerei Aumüller weiter ausschöpfen: „Aktuell haben wir Pescon cept damit beauftragt, alle weiteren Pumpen energetisch zu überprüfen.“

7. Oktober 2019