Effizient durch Synchronreluktanz-Motor

Die drehzahlgeregelten Schraubenkompressoren der ASD-Baureihe von Kaeser verfügen über Synchronreluktanz-Motoren, die gemeinsam mit Siemens entwickelt wurden. Sie bringen bis zu 10 % Wirkungsgradverbesserung im Teillastbereich. Häufig sind Druckluftstationen modular aufgebaut: Stetig laufende Kompressorsysteme mit IE3- und IE4-Motoren übernehmen dabei die Grundlastversorgung und zusätzliche Spitzenlastkompressoren decken flexibel den erhöhten Druckluftbedarf ab, im Verbund geregelt durch den Sigma Air Manager 4.0. Dies geschieht künftig mit den Synchronreluktanz-Antriebssystemen mit besonders hohen Wirkungsgraden im Teillastbereich.

Entwickelt wurden sie vor dem Hintergrund, dass die neue Norm EN 50598 nicht nur die Einzelwirkungsgrade von Antrieben mit einbezieht, sondern die Systemwirkungsgrade in den Mittelpunkt der ökologischen Betrachtung rückt und somit frequenzgeregelte Antriebslösungen nach ihrer ganzheitlichen Wirksamkeit beurteilt. Diese neue Standardmotorenreihe vereint die Vorteile von Asynchronmotoren und Synchronmotoren in einem Antrieb. Im Läufer wird weder Aluminium, Kupfer noch teure seltene Erden Magnete verwendet, sondern Elektrobleche mit spezieller Profilierung aneinander gereiht. Das macht den Antrieb robust und servicefreundlich wie man es von Asynchronmaschinen her kennt.

3. Dezember 2017