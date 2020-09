Effiziente Fertigung durch Automation, Software und Online-Schulung

Anzeige

Mit Software-Optionen und flexibler Automatisierung unterstützt Hurco seine mittelständischen Kunden. Zum anwendungstechnischen Support gehören Video-Tutorials und Online-Schulungen.

„Wir wollen den Kunden zeigen, wie sie die Effizienz und das Leistungsspektrum von CNC-Bearbeitungszentren erweitern können“, sagt Sebastian Herr, Leiter Anwendungstechnik bei Hurco. Denn: Maximale Produktivität erfordere ein perfektes Zusammenspiel von Programmierung, Werkzeug, Spannsituation und Beladetechnologie. Um gesamtheitliche Lösungen bieten zu können, kooperiert der Maschinenbauer mit namhaften Werkzeug- und Robotik-Anbietern.

Durch das auf Windows basierende Betriebssystem und ein Open-Source-Schnittstellenkonzept der Maschinen sind Automatisierungslösungen schnell und anwendungsorientiert umsetzbar. Flexibel einsetzbar ist etwa der Cobot „ProFeeder“ von ProCobot, einer Hurco-Tochter. Der Cobot agiert neben dem Maschinenführer wie ein „dritter Arm“ und ist ohne lange Einrichtungsprozesse von angelernten Fachkräften problemlos zu bedienen.

Wesentlich größere Stückzahlen pro Zeit schafft ein Beladesystem mit Knickarmrobotern. Der Teileroboter bedient dann beispielsweise zwei CNC-Bearbeitungszentren, die rechts und links an das Beladesystem angedockt sind. Die zu bearbeitenden Teile werden in der Roboterzelle auf Trays bereitgestellt. Über das DNC-Interface übermittelt die WinMax-Steuerung vordefinierte Befehle an den Roboter. Mithilfe der Option „Joblist“, die variierende Bearbeitungsprogramme ohne zusätzlichen Programmieraufwand bündelt und nacheinander ausführt, lassen sich Kleinserien mannlos in der Nacht produzieren.

Steuerung lässt sich mit Zusatzmodulen erweitern

Die bedienerfreundliche Steuerung WinMax – eine Hurco-Entwicklung – kann mit ergänzender Soft- und Hardware ausgestattet werden. Zwölf frei programmierbare M-Befehle mit den dazugehörenden Ein- und Ausgängen stehen für Systemerweiterungen zur Verfügung. Optional ist eine DNC-Schnittstelle erhältlich, die eine Kommunikation mit externen Systemen wie Robotern oder Produktions-Management-Systemen ermöglicht. Mit der Solid Model Import-Option werden 3D-Modelle, die als STEP-Datei vorliegen, direkt importiert, was den Programmieraufwand reduziert. Auch die Option Ultimotion trägt durch ein größeres Spanvolumen zur Effizienzsteigerung bei.

„Trotz des derzeit nachlassenden Auftragsdrucks bleibt die Personalsituation für viele Betriebe angespannt“, sagt Sebastian Herr. Gleichzeitig würden die Bearbeitungsprozesse immer komplexer. Deshalb gelte es jetzt, bestehende Kapazitäten so effektiv wie möglich zu nutzen. Mit anwendungstechnischem Support vor Ort, Optimierungstipps und Personalschulungen in eigenen Schulungsräumen unterstützt Hurco seine Kunden dabei. Für zusätzliche Unterstützung sorgen digitale Angebote: Über 30 Videos und Tutorials stellt der Werkzeugmaschinenhersteller auf seinen Internetseiten kostenfrei zur Verfügung. Auch Online-Schulungen werden angeboten. So schaltet sich etwa ein Anwendungstechniker per Teamviewer direkt auf die WinMax-Steuerung des Kunden, um diesen beim Lernen Software-Anwendungen zu unterstützen. (mw)

Kontakt:

Hurco GmbH

Gewerbestr. 5a

85652 Pliening

Tel.: +49 89 9050940

www.hurco.de

