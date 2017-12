Einfach mal was abstechen

Anzeige

Mit einer neuen Werkzeugserie fürs Bearbeiten hochfester Titanlegierungen oder hochlegierter Werkzeugstähle will Tungaloy Drehern den Produktionsalltag erleichtern: „DuoJustCut“ steht für robuste, scharfe Wendeschneidplatten und zuverlässige Halter. Zusammen sorgen sie für wirtschaftliche Abstech-Operationen bis zum Durchmesser von 16 mm. Das Werkzeugsystem soll mit langen Standzeiten überzeugen. Die Wendeschneidplatten aus der neuen Schneidstoffsorte SH725 gibt es in drei Größen, für maximale Abstech-Durchmesser von 6, 12 und 16 mm und Abstech-Breiten von 1 bis 2 mm. Die zugehörigen Halter haben einen quadratischen Schaft und sind in rechter und linker Ausführung in 10, 12, 16 und 20 mm Höhe verfügbar. Falls bei der Abstech-Operation mit der Gegenspindel dicht an der Hauptspindel gearbeitet werden muss, steht eine zweite Variante von Abstech-Haltern mit einem in der Breite reduzierten Kopfmaß zur Verfügung. Das innovative Klemmsystem der Duo-Just-Cut-Werkzeuge stellt eine hohe Stabilität und Stechleistung sicher.

11. Dezember 2017