Ergonomische Verbesserungen und neue Automatisierungsoptionen

Mit dem Update der LGG 280 präsentiert Liebherr-Verzahntechnik (Halle 5, Stand C51) ergonomische Verbesserungen und vielfältige Automatisierungsoptionen. Auf der AMB wird sie mit einer Palettierzelle präsentiert, welche auf vielfachen Kundenwunsch zur Maschinenintegration in eine bestehende Korblogistik entwickelt wurde. Sie zeichnet sich durch ihre hohe Bauteilflexibilität aus, da sie sich für alle Wellen und Räder der Automotive-Getriebewelt eignet. Da sie mit verschiedenen Schleifköpfen kompatibel ist, bietet sie viele Optionen. Durch die Funktion On-Board-Inspection können Werkstücke noch in der Maschine geprüft werden. Daraus ergeben sich zukünftig neue Closed-Loop-Funktionalitäten, bei denen aus der Bauteilprüfung gezielte Maschinenkorrekturen abgeleitet werden, die dem Bediener zur Bestätigung vorgeschlagen werden. Das neue Maschinen-Design stellt die Ergonomie in den Mittelpunkt, so dass durch große Sichtfenster der Prozess besser einzusehen ist.

3. September 2018