Die Smart Air App von Elektror ermittelt lufttechnische Kennzahlen in einer Anlage. Durch die benutzerfreundliche Oberfläche werden damit die Werte schnell und einfach ausgegeben. Nach der Eingabe von Leitungsdurchmesser, Rohrlänge und gewünschtem Volumenstrom, gibt die App alle relevanten Ergebnisse aus. Diese sind Druckverluste, Luftgeschwindigkeit und Leistungsbedarf. Einzelwiderstände im Luftsystem wie zum Beispiel Formstücke und Rohrübergänge werden extra ermittelt und ausgegeben. Somit kann der Anwender schnell erkennen, wie sich beispielsweise Rohrbögen oder Rohrverengungen auf die Luftleistung auswirken. Alle berechneten Ergebnisse können gespeichert und per E-Mail verschickt werden. Die kostenlose App in Deutsch und Englisch kann nach Download auch offline benutzt werden.

1. Dezember 2017